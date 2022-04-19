大華府氣溫驟降 西北區降雪1到3吋

維州仙納度峽谷和馬州西部多郡18日出現降雪。（讀者提供）

大華府 18日氣溫驟降且雨水充足，部分地區甚至出現一到三吋降雪 ，不僅影響交通狀況，也讓部分終於在18日重返辦公室上班的通勤民眾倍感壓力，甚至想打退堂鼓；此外，華盛頓國民隊(Washington Nationals)也因天氣臨時取消了當晚賽事。

大華府從17日夜間氣溫驟降，18日一早開始降雨，最高氣溫比往年同期平均低20華氏度，維州 仙納度峽谷(Shenandoah Valley)、馬州西部多郡還有降雪，華府也曾出現雨夾雪，不少民眾表示，4月中下旬仍有降雪，氣候反常的問題越來越明顯。

維州居民魏林星剛好18日要返回華府的辦公室上班，「一早出門就被冷風吹到想打退堂鼓，雨天路滑不想搭公車，但若開車進城又要塞車，油價、停車費也讓人頭疼」，本來周一就很不情願去上班，變化多端的天氣更讓他對回到辦公室通勤感到頭痛。

大華府I-95高速公路沿途和華府部分區域的降雨量較大，華府西北部也有一至三吋的降雪，氣象學者表示，雖然氣溫不足以讓路面積雪、結冰，但降雪或降雨量過大，導致能見度降低，阻礙通勤順暢；根據國家氣象局的預報，大華府本周未來幾日天氣較好，多為晴天，氣溫將回升到50至60華氏度。

由於天氣惡劣，華盛頓國民隊和亞利桑那響尾蛇隊(Arizona Diamondbacks)原定18日晚的棒球比賽推遲至19日下午，而19日晚7時的比賽仍會照常進行。