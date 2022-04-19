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「佩佩豬歷險記」舞台劇 29日馬州登場

記者張筠╱馬州報導
「佩佩豬歷險記」舞台表演將於29日在馬州與民眾見面。（取自活動官網）
「佩佩豬歷險記」舞台表演將於29日在馬州與民眾見面。（取自活動官網）

備受孩子們喜愛的電視卡通形象「佩佩豬」(Peppa Pig)將於29日在馬州弗雷德里克(Frederick)帶來「佩佩豬歷險記」舞台表演，大型布偶將還原經典卡通情節，並用音樂舞蹈等方式寓教於樂，給兒童和家庭社交、教育的機會。

活動負責人艾里克森(Jane Ericksen)將在活動上親自裝扮成佩佩豬，陪孩子們唱歌跳舞，表演電視卡通裡的經典情節，他表示，穿著大型人偶裝扮會很難行動，雙手雙腳和面部表情都要費力控制，但想像孩子們跟著又唱又跳的樣子和歡聲笑語就非常期待。

除了佩佩豬和牠的朋友們，爸爸豬、媽媽豬等卡通角色也將登場，共同給孩子們帶來音樂小課堂，並邀請家長和孩子們與Suzy小羊、Pedro小馬等角色露營玩耍。

「佩佩豬」是Neville Astley和Mark Baker創作的卡通影片，2004年首先在英國電視台播放，現在已在180多個國家放映，且剛播完第七季；該卡通形象深入人心，除了可愛憨厚和獨具特色的外型，這隻四歲的小豬有許多冒險奇遇，故事情節將教育和輕鬆娛樂融為一體，幫助孩子們培養想像力。

牠正宗的英式口音也讓許多觀眾樂於模仿學習，牠在劇情中與家人朋友經歷高低起伏，內容涉及友誼、家庭親情，因此也成為許多家庭共同觀看的經典卡通。

「佩佩豬」的現場舞台表演已持續了近十年，曾帶來校內、校外、課堂、露營地等多個不同場合的表演，最大的亮點是觀眾也會成為表演的一部分，家長可以帶著孩子們與卡通演員們互動。

該表演約一小時，將於29日晚6時開始，現場還有特色的拍攝場景供家庭照相留念，具體地點Weinberg中心(20 West Patrick Street, Frederick, MD 21701)；詳情及門票：https://bit.ly/3KJhNqw。

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