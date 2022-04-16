費郡公校新教育總監雷德7/1上任 學區面臨多重挑戰

雷德將於今年7月1日上任費郡公校教育總監一職，她此前服務於華盛頓州的Northshore學區，有豐富的教育管理經驗。（Northshore學區提供）

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)14日宣布，雷德(Michelle Reid)將於今年夏天接替布拉布蘭德(Scott Brabrand)的職位，從7月1日開始擔任費郡公校的新教育總監 ，任期四年；雷德上任正逢費郡面臨諸多教育挑戰，包括菁英學校的招生 改革案、州長打擊具有分裂的教育活動，以及疫後教學的恢復和改善等。

布拉布蘭德2017年6月8日上任費郡公校教育總監，將於今年6月30日卸任。（費郡公校提供）

費郡公校教委14日以9比3票的表決結果通過雷德的任命案，現任費郡公校教育總監布拉布蘭德去年夏天宣布離職，今年6月30日將是他在該工作的最後一天，未來他將轉任維州公校教育總監協會(Virginia Association of School Superintendents)的執行主任。

雷德從2016年開始在華盛頓州(Washington)的Northshore學區擔任教育總監，管理2萬4000多名學生，規模與費郡公校相當；在此之前，她是South Kitsap學區教育總監，也曾任Port Angeles學區的體育總監、高中校長等職位。

雷德2021年曾被評為年度國家教育總監，她也一直參與並推動哈佛學校領導學院及華盛頓大學教育領導中心的教育工作，曾於STEM學科會議上擔任主要講員，在全國享有盛譽；她持有華盛頓大學的教育領導博士學位和教育管理碩士，大學時在普吉灣大學(University of Puget Sound)攻讀自然科學與化學專業。

雷德任費郡公校教育總監的時間為2022年7月1日至2026年6月30日，她表示：「我很榮幸能有機會服務費郡社區，也感謝大家的信任。我將會繼續聽取各方建議和意見，盡我最大努力做好工作。」

不過雷德接任教育總監一職也正逢費郡面臨多個教育爭議話題和學校教學的疫後挑戰，包括全美知名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生改革案、維州州長楊京(Glenn Youngkin)設置投訴專線打擊可能導致分裂的教育活動，此外還有學生在疫後的課業提升等。

雷德「保證會關注每位學生的利益，包括邊緣化的社區」，在她看來，「真正了解所代表的群體利益至關重要，我也會盡最大努力幫助每名學生實現希望和夢想。」

布拉布蘭德從2017年6月8日上任費郡公校教育總監，五年多所獲的評價褒貶不一，尤其是近兩年推動的TJ高中招生改革在華裔社區掀起強烈批評，不過在平衡防疫和教育方面，他所領導的費郡公校系統獲得諸多肯定。