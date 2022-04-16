禁卡車司機極端天氣開定速 維州州長否決

為避免今年初暴雪導致交通癱瘓的情況重演，維州 立法者通過相關提案，禁止卡車司機在暴雪等惡劣天氣中開啟巡航定速(cruise control)，藉此避免交通堵塞並減少超速情況，不過，州長楊京(Glenn Youngkin)否決該提案，他說此方案與交通癱瘓無關，還會增加卡車運輸業的負擔，無助於解決問題。

2022年初的一場暴雪導致維州I-95高速公路嚴重癱瘓，數百名駕駛員在嚴寒中被困車內24小時，沒水沒食物，還有人因此錯過家人葬禮，I-95高速公路是許多卡車運輸業者使用的道路，平時車流量大，為避免類似情況再次發生，維州州議會近期通過提案，禁止卡車司機在大雪、雨夾雪、凍雨等天氣下使用巡航定速的功能，以避免車輛因路面濕滑失控。

不過楊京否決此提案，他表示，這不僅會增加卡車運輸業者的駕駛負擔，也無法避免類似事件重演：「卡車因路面結冰無法動彈，導致應急人員和車輛無法通過，但禁止駕駛員開啟巡航定速，對解決此情況沒有幫助。」

楊京援引州府針對I-95癱瘓的調查報告表示，因通訊設備受大雪影響、溝通不暢及降雪速度超過預期，才導致交通癱瘓，與民眾的駕駛方式無關，解決方案指出未來州府應加強惡劣天氣下的交通應急能力，但該報告沒有指責任何個人或機構。

維州立法者仍有機會推翻楊京在此提案的否決權，若參、眾兩會 27日再次表決時，有超過三分之二的票數支持原案，則可越過州長權限通過立法。

除了關於惡劣天氣的交通應急提案，楊京還否決了另外25項民主黨 籍立法者的提出的議案，維州非營利組織「Virginia Public Access Project」的數據顯示，楊京在任內第一年否決的提案，創下1998年以來新高，前州長諾譚(Ralph Northam)當時否決了20項；民主黨人批評楊京在任職手年使用否決權的表現，明顯有黨派傾向(partisan)。