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1小時連環作案 華府持槍搶劫7嫌落網

記者張筠／華盛頓報導
曾被犯罪團夥持槍搶走的澳洲牧羊犬14日被警方尋獲，與主人重逢。（華府警方提供）
曾被犯罪團夥持槍搶走的澳洲牧羊犬14日被警方尋獲，與主人重逢。（華府警方提供）

華府近日發生連環持槍搶劫案件，犯罪團夥在一小時內不僅劫走民眾的個人物品，還搶走寵物小狗，警方15日表示已逮捕七人，包括三名青少年，並找回一隻被偷走的澳洲牧羊犬，被捕的其中一名未成年人還涉嫌另三起持槍劫車案，警方表示華府近30天來的犯罪漲幅創新高，全市搶劫案比去年同期增58%。

華府警察局助理主任凱恩(Morgan Kane)表示，過去一個月華府犯罪問題增長嚴重，搶劫案比去年增加58%，單是劫車(carjacking)案件就增長47%，尤其近日犯罪團夥在光天化日下搶劫的案件頻發，讓不少居民日常生活缺乏安全感，警方也因此呼籲立法者提高警務預算，補充警力，打擊暴力犯罪。

華府警方14日尋獲被盜走的澳洲牧羊犬Pablo，並逮捕七名犯罪嫌疑人。（華府警方...
華府警方14日尋獲被盜走的澳洲牧羊犬Pablo，並逮捕七名犯罪嫌疑人。（華府警方提供）

13日一群犯罪團夥連續作案，四名持槍人員在下午3時45分左右於華府西北區搶走一名在遛狗民眾的個人物品和一隻法國鬥牛犬；45分鐘後，該作案團夥又在附近街區打劫另一對夫妻，搶走他們的手機和一隻澳洲牧羊犬。

又過了十分鐘，同一群作案團體駕車到華府東北區，在4街附近槍擊兩名男子後逃跑，隨後不到十分鐘，警方又接到報案稱，2街附近有民眾遭持槍搶劫。

上述系列案件連續發生後的一小時，警方在案發地附近發現了嫌疑團夥使用的銀色Audi車輛，最終根據線索於14日在犯罪嫌疑人住處，尋獲被偷走的小狗牧羊犬，另外也發現手槍、來福槍、100多發子彈、毒品以及其他犯罪物品。

警方在該住處附近逮捕了年齡在13歲至31歲不等的七名嫌犯，四名成年人分別為18歲的華府居民Jamar White-Strickland、19歲的馬州居民Charlie Laster、27歲的華府居民Lamonte Jackson、31歲的華府居民 Kevin Jackson，其中一名15歲的馬州青少年還涉嫌12日的三起持槍劫車案。

13日被偷走的一歲法國鬥牛犬Bruno目前仍下落不明，警方呼籲民眾協助尋找。（華...
13日被偷走的一歲法國鬥牛犬Bruno目前仍下落不明，警方呼籲民眾協助尋找。（華府警方提供）

目前警方仍在搜索另一隻遭劫的鬥牛犬，警局公開照片呼籲民眾提供線索。

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