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拒公開教育投訴內容 楊京被告 十多家媒體聯手控訴此舉違法

記者張筠╱維州報導
楊京政府近日因拒公開教育投訴內容而面臨法律挑戰。（維州教育廳提供）
楊京政府近日因拒公開教育投訴內容而面臨法律挑戰。（維州教育廳提供）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)年初上任後不久設置了郵箱和電話熱線，邀請民眾投訴任何可能加深分化的教育活動，三個多月來此舉飽受爭議，媒體更向楊京政府申請公開州府收到的投訴郵件，然而楊京卻以「保密」為由拒絕公開，十多家媒體13日因此將楊京政府告上法庭，稱其作法違反維州法律。

包括美聯社在內的十多家媒體，13日向維州里奇蒙巡迴法院(Richmond Circuit Court)提告，訴訟文件指，在楊京政府推出投訴郵址和熱線後，多家媒體機構向州府申請公開投訴內容或申請郵件副本，但全部都遭到拒絕，楊京政府表示，這些資訊不受「信息自由法」(Freedom of Information Act)約束，媒體機構則反駁此舉違反了維州的公共紀錄法(public records law)。

楊京表示，這些投訴屬於保密信件，「我們不會公開來自選民的任何內容，且對這些信件發表評論也不合適」；媒體詢問州府近三個月來共收到多少投訴信件，截至發稿前，州府未予任何評論或答覆。

楊京今年1月25日推出投訴郵址([email protected])，專門打擊可能導致分化的教育活動，邀請民眾若發現教師在課堂上教授「批判性種族理論」，或組織極具爭議的遊戲活動，都可隨時向政府投訴。

此舉立即引發熱議，甚至在歌手約翰傳奇(John Legend)關注後掀起更多討論，部分少數族裔表示，應在教學中加入不同族裔的背景，也有教育組織批評此作法疑似威嚇甚至侮辱教師，但部分家長肯定楊京作法，稱此投訴郵址有助於提升教師的專業性。

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