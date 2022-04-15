費郡公校將禁教職員與ICE分享學生信息

費郡公校是維州規模最大的公校系統，族裔多元。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)近日推動新的「信任政策」(Trust Policy)，確保教職員、學校執勤警員以及所有志願者，都不能與聯邦移民 執法機構分享有關學生及其家庭的移民信息，違規者將面臨紀律處分，該政策旨在提供學生安全穩定的學習環境。

費郡是維州族裔最多元，也是華裔主要聚居的地區之一，費郡政府已有相似法規，禁止郡府和執法人員與移民及海關執法局(ICE)等聯邦機構分享民眾信息。

公校官員12日在教委會議上表示，推動新政策的目的在加強教職員的行為規範，明確指導教師、志願者等各崗位員工嚴格遵守，不准向聯邦機構分享學生及其家庭的移民信息，並給教職員工提供相關培訓，一旦違規就會面臨紀律處分。

此政策目標還包括消除學生和家庭，因移民狀態而面臨資源不平等問題，費郡公校教委安德森(Ricardy Anderson)表示，近日有家庭和學生「感到上學不安全」，或無法申請餐飲補助等項目，「費郡公校系統會確保所有家庭和學生不論移民狀態，都能平等享用各類教育資源及服務」。

費郡公校教委預計28日表決這項「信任政策」。