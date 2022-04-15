我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

費郡公校將禁教職員與ICE分享學生信息

記者張筠╱維州報導
費郡公校是維州規模最大的公校系統，族裔多元。（費郡公校提供）
費郡公校是維州規模最大的公校系統，族裔多元。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)近日推動新的「信任政策」(Trust Policy)，確保教職員、學校執勤警員以及所有志願者，都不能與聯邦移民執法機構分享有關學生及其家庭的移民信息，違規者將面臨紀律處分，該政策旨在提供學生安全穩定的學習環境。

費郡是維州族裔最多元，也是華裔主要聚居的地區之一，費郡政府已有相似法規，禁止郡府和執法人員與移民及海關執法局(ICE)等聯邦機構分享民眾信息。

公校官員12日在教委會議上表示，推動新政策的目的在加強教職員的行為規範，明確指導教師、志願者等各崗位員工嚴格遵守，不准向聯邦機構分享學生及其家庭的移民信息，並給教職員工提供相關培訓，一旦違規就會面臨紀律處分。

此政策目標還包括消除學生和家庭，因移民狀態而面臨資源不平等問題，費郡公校教委安德森(Ricardy Anderson)表示，近日有家庭和學生「感到上學不安全」，或無法申請餐飲補助等項目，「費郡公校系統會確保所有家庭和學生不論移民狀態，都能平等享用各類教育資源及服務」。

費郡公校教委預計28日表決這項「信任政策」。

費郡公校近日推新政策，禁止教職員工與聯邦執法機構分享學生及其家庭的移民信息。（費...
費郡公校近日推新政策，禁止教職員工與聯邦執法機構分享學生及其家庭的移民信息。（費郡公校提供）

移民 公校 維州

上一則

拖欠罰單未繳 芝市推「新紓困」助低收入車主

下一則

攻擊猶太人被捕 27歲新州男意圖大開殺戒 還喊屍橫遍野

延伸閱讀

多項移民排期 原地踏步

多項移民排期 原地踏步
中國疫情要清零刺激移民 綠卡觀望派想回美國了

中國疫情要清零刺激移民 綠卡觀望派想回美國了
勸人回中者現在想出走 移民掀風潮成熱搜關鍵詞

勸人回中者現在想出走 移民掀風潮成熱搜關鍵詞
維州檢察長：TJ高中新錄取法歧視亞裔 提交法庭之友摘要

維州檢察長：TJ高中新錄取法歧視亞裔 提交法庭之友摘要
延長亞當斯公校控制權 霍楚要兌現

延長亞當斯公校控制權 霍楚要兌現

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
圖為大量旅客在亞特蘭大機場搭飛機。（路透）

全球最繁忙機場 亞特蘭大國際機場重登王座

2022-04-13 02:15
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

2022-04-13 15:03
Alinea餐廳主廚Grant Achatz專精分子料理。(Grant Achatz Ig)

2022米其林指南 芝城Alinea連12年摘3星

2022-04-08 02:00

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創