米其林華府推薦名單 新增16家餐廳

Philotimo主推精緻的希臘菜。（Philotimo提供）

米其林指南(Michelin Guide)近日推薦了華府 地區新增的16家餐廳名單，米其林指南國際總監Gwendal Poullennec表示，今年的評選增加了數位化方式，加強餐廳評論員與美食 愛好者間的連結，同時突出餐飲行業的新趨勢。 位於杜邦圓環的地中海風味餐廳ala新開張不久，就成為米其林今年推薦的華府美食好去處。（ala提供）

今年米其林指南新增的華府推薦餐廳，包括全新開業的餐館，例如杜邦圓環(Dupont Circle)的地中海風味餐廳ala、Petworth區的Honeymoon Chicken，此外也有經營多年的餐館Georgia Brown's等。

米其林華府指南從2016年開始為民眾推薦美食好去處，其中許多評選員曾任廚師，在匿名受訪後給出美食建議，2021年12月，該指南評選後增加了四間值得一試的華府餐廳，包括Navy Yard附近的加勒比餐廳Bammy's、市中心的紐奧爾良菜系Dauphine's、河濱地帶的Moon Rabit，以及主打素食美味的Oyster Oyster。

今年新進榜單的16家餐廳包括新開張不久的ala，該店主推地中海菜系，重在將傳統美食做得精緻，菜餚擺盤也獨具特色；Apéro位於華府歷史悠久的喬治城地帶，提供多種葡萄酒、雞尾酒和法式菜餚，餐廳氣氛與街道融合，附近建築具有殖民時代的風格。

Bar Chinois將時髦時尚的法國酒吧與亞洲美食融合；Daru將印度菜系做出新意，特色菜品包括奶酪烤雞肉串、五香野牛肉等；dLeña的主廚Richard Sandoval以現代烹飪手法詮釋經典的墨西哥美食，包括用木柴煙燻食物，搭配特色美酒，餐廳也營造一種熱烈自由的感覺；Maïz64也是主推墨西哥傳統美食的餐廳。

El Secreto de Rosita主推秘魯菜系，特色菜品包括生魚片、百香果飲等；Georgia Brown's在許多人心中代表懷舊的回憶，主推美國南方美食，包括雞肝、鮮蝦秋葵濃湯等；Honeymoon Chicken將日常的炸雞升級，並讓消費者在復古的環境中享受現代美食；義大利 餐廳L’Ardente從料理到餐廳裝潢都有異域風情；法國餐廳La Bise的牛排、鴨胸肉、龍蝦、黑松露燴飯等高級美食也是不少華府民眾和遊客慕名而來的料理。

Tonari是一間將日本和義大利料理結合的餐廳，講究新鮮和精緻的料理；The Setting將世界各地的街頭美食匯聚一堂；Philotimo主推精緻的希臘菜：Michele’s不僅提供休閒咖啡和麵包糕點，也有提供四季飲品的吧台；拉麵店Menya Hosaki的招牌包括煙燻豚骨拉麵、雞湯拉麵等，自製麵條有嚼勁，湯底細膩順口。