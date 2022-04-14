維州檢察長：TJ高中新錄取法歧視亞裔 提交法庭之友摘要

維州和另15州的檢察長12日向最高法院提交「法庭之友摘要」，稱TJ高中新招生政策歧視亞裔。（記者張筠╱攝影）

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)與另外15州檢察長，12日針對北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生 新規一案，向最高法院提交「法庭之友摘要」(amicus brief)，稱該校新錄取措施歧視亞裔 ，與維州捍衛公平自由的主張相悖。

全美知名的TJ高中多年來位居全美公立高中排名第一，學生以亞裔為主，但該校所屬的費郡公校系統(FCPS)2021年開始以「綜合評估」的新方式招生，稱要推動族裔多元，此招生改革受到亞裔社區的強烈反彈，他們表示，這項措施明顯歧視亞裔，且傷害學生積極努力的付出。

由亞裔家長組成的「TJ聯盟」(Coalition for TJ)也持續向費郡公校教委發起法律挑戰，要求立即終止TJ高中用新方式招生，停止歧視亞裔。

此案日前已引起最高法院的關注，由於「TJ聯盟」向最高法院提交緊急申請，要求推翻聯邦上訴法院的裁決，讓費郡公校教委立即終止「綜合評估」的招生方式，首席大法官羅伯茲(John Roberts)要求費郡公校教委13日前回應反對者該訴求，最高法院也將據此決定是否受理此案。

在費郡公校教委未有任何回應之前，維州檢察長邁爾斯領導其他15州檢察長，12日向最高法院提交「法庭之友摘要」，稱TJ高中的新招生政策歧視亞裔，表示「有太多維州民眾受到不公平對待，不是因行為，而是因他們的身份受到歧視」，該文件指，TJ高中的新招生政策具有「州府認證的偏見」，與維州所追求的平等相悖，邁爾斯也通過聲明表示「不會停止為保護維州民眾的自由而奮鬥」。

15個參與連署的州，分別為喬治亞州、亞利桑那州、阿肯色州、阿拉巴馬州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、南卡、德州、猶他州、西維吉尼亞州。

「法庭之友」又稱為「法院之友」，專指不屬訴訟任何一方而主動或應法庭邀請就案件提供意見或協助的人，他們可能是出於自願或回應訴訟雙方當事人請求，向法庭提出相關資訊或法律解釋，以協助訴訟進行，或讓法官更了解爭議所在。

TJ高中招生改革備受全美關注，也是繼哈佛大學招生涉嫌歧視一案之後，引起各地討論的教育和族裔問題；改革前TJ高中的亞裔學生占七成以上，改革後降至五成，雖然費郡公校系統堅稱錄取過程不知道學生族裔，但聯邦法官2月曾裁決此招生方式具非法的「族裔平衡」(racial balancing)性質，應立即終止。