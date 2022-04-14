避免學習分心 維州費郡高中上課禁用手機

亨頓高中近日頒布新規，本周開始禁止學生在課堂上用手機。（亨頓高中提供）

維州 費郡(Fairfax County)一所高中近日頒布新規，即日開始禁止學生在課堂上使用手機 ，避免分心影響課業，或擾亂其他學生學習，但有特殊學習或醫療需求的情況除外，教師也有靈活管理的空間，此規定出爐後評價褒貶不一。

費郡亨頓高中(Herndon High School)校長諾托(Principal Liz Noto)12日致信社區和家長，信中提到由於近期觀察到學生在課上用手機的頻率大增，校方決定本周開始實行新規，禁止全校學生在課堂上用手機，但課間和午餐時間仍可使用，有特殊需求要監控醫療狀況、記錄學習需求的學生也可例外。

諾托表示，該規定旨在幫助學生集中注意力，避免社交平台或手機遊戲影響學業，不過教師仍有權在課上給學生五分鐘的休息時間，可查看手機，若有需要用手機等電子設備完成的作業也不受該規定限制；若家長有緊急情況需與學生聯絡，可致電學校辦公室(703)810-2200。

此規定公布後迎來褒貶不一的評價，部分家長贊成以此方式督導孩子減少螢幕時間，訓練課堂專注力，讓學生知道何時該做何事，但也有民眾擔心這可能給學生帶來更大心理壓力，尤其在疫後階段，學生需要更多元的舒壓方法。

諾托呼籲家長配合規定，引導孩子正確使用手機，平衡學習和娛樂，不過該校沒有明確指出若學生不遵守此規定，是否會有相應的懲戒。