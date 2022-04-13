大華府租金飆 套房月租年增23% 平均達1924元

華府喬治城studio租金在過去一年相對穩定，但該社區也屬於較昂貴的地區。（記者張筠╱攝影）

大華府 地區房價和租金 處於全美高位，近日租房網站Rent.com公布最新報告顯示，大華府租金在過去一年增長飛速，其中漲幅最高為單間studio公寓，租金提高了23%，目前平均月租達1924元；華府中國城被評為最受歡迎的社區之一，一居室平均月租要2830元。

Rent.com和公寓網站Apartment Guide、Redfin等平台統計了大華府各地的租金情況，數據顯示，過去一年租金增長最快的為單間studio，租金平均漲23%，其次為一居室和兩居室，漲幅均在15%左右，目前一居室租金近2300元，兩居室則為3200元。

租金漲幅最小的是三居室公寓，除了華府國會山莊(Capitol Hill)附近的漲幅高達108%，平均租金在一年內飆升至5603元，其他地區此類戶型的租金漲幅在10%左右。

雖然大華府公寓租金整體上升明顯，但華府喬治城(Georgetown)、亞當斯 摩根(Adams Morgan)、Anacostia、Fort Dupont、Petworth、Stanton Park等社區的studio租金基本穩定，此外哥倫比亞高地(Columbia Heights)和Navy Yard兩社區的studio租金分別下降了5%和6%，但研究人員表示，由於這些社區原本租金就較高，因此浮動不明顯，甚至略降，當前這些地區的studio平均租金在1700元左右。

租金飆升的現象在大華府其他社區也有體現，維州費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、馬納薩斯郡(Manassas)，以及馬州德國鎮(Germantown)、哥倫比亞郡(Columbia)、州府安納波利斯(Annapolis)、弗雷德里克(Frederick)等地區的studio租金，比華府國會山莊更高。

Rent.com網站也根據一居室的租金列舉華府住房資源最可負擔的地區，包括Benning Ridge、國會高地(Congress Heights)、Bellevue等，而最貴的地區包括West End、Foggy Bottom、杜邦圓環(Dupont Circle)等。

Rent.com根據搜索情況來評估華府最受歡迎的社區，包括中國城、維農山廣場(Mount Vernon Square)、新開發的碼頭區The Wharf、諾瑪新興社區(NoMa)、洛根圓環(Logan Circle-Shaw)等。