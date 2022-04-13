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馬州16日起復徵每加侖37分汽油稅

記者張筠╱馬州報導
馬州3月18日開始實行30天的免汽油稅臨時法規，4月16日將到期，立法者否決延長。（記者張筠╱攝影）
馬州3月18日開始實行30天的免汽油稅臨時法規，4月16日將到期，立法者否決延長。（記者張筠╱攝影）

馬州抑制油價飛漲的臨時法規16日將到期，意味著民眾屆時將重新支付每加侖37分的汽油稅，雖然有立法者主張將該規定延長45天，但已遭州眾議會近日投票否決，議會表示，若繼續免收汽油稅，州府將損失1.5億元稅收，將阻礙全州基礎設施建設。

俄烏戰火影響美國汽油供應，馬州州長霍根(Larry Hogan)3月18日頒布緊急臨時法規，立即取消全州每加侖37分的汽油稅一個月，藉此此減輕駕駛員的經濟負擔，該法生效後，馬州平均油價下降了39分。

該緊急規定本月16日將到期，立法者近日推出修訂案，希望將該法規延長45天，但州眾議會8日投票否決，州眾議會多數黨領袖路德克(Eric Luedtke)表示，若繼續免除汽油稅45天，馬州將損失1億5000萬元的稅收，對全州推進基礎設施建設造成阻礙。

與此同時，馬州主計長弗蘭徹(Peter Franchot)呼籲免收汽油税的方案延長90天，「沒什麼比減少生活負擔更重要」，他表。示馬州目前創歷史的有75億元盈餘，是為民眾提供經濟援助的最佳時機。

全美平均油價在俄烏開戰後一路飆升至上月的新高，霍根3月也曾呼籲拜登政府增加國內能源生產，遏止油價繼續飆升，提高美國能源獨立性。

在馬州頒布緩解民眾通勤負擔法規的同時，維州也試圖推出類似法案，維州州長楊京(Glenn Youngkin)曾提議暫停徵收汽油稅三個月，但該提案錯過了州議會議程，部分立法者批評楊京提案的時機不佳，最終無法推進；華府方面，則仍維持徵收每加侖29分的汽油稅。

馬州 油價 投票

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