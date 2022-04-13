新屋安裝電動車充電座 馬州喬郡或明年落實

馬州喬治王子郡近日推動清潔能源相關法案，計畫未來在新房加裝可允許電動車充電的裝備。（馬州運輸廳提供）

近年來全美各地提倡發展清潔通勤，除了擴大共享自行車、電動滑板等設施，各地方政府也在推動增加電動車 相關的設備或獎勵措施，鼓勵民眾使用清潔能源代步工具，近日馬州 人口大郡喬治王子郡(Prince George's County)還提出新案，計畫要求所有新屋配備可用於電動車充電的插座，最快可於2023年7月生效。

喬治王子郡郡議會在本季議程中提案，要求所有新建的房屋安裝240伏的充電插座，方便民眾安裝電動車的充電樁，支持該提案的郡議員蓋洛斯(Dannielle Glaros)表示，未來屬於電動車，馬州乃至全美各地的電動車快速增長，將來此類充電設施將成為家家戶戶需要的基本設備。

若該提案順利通過，最快將從2023年7月生效，屆時所有帶車庫的新房屋都將有條件替電動車充電；郡議員德諾佳(Tom Dernoga)稱此提案為應對氣候變暖的有效方式；馬州哈維郡(Howard)和弗雷德瑞克郡(Frederick)等地已通過相似法律。

不過也有郡議員提出擔憂，稱建築成本上升可能增加民眾經濟壓力，此外電動車普及並不等於所有民眾都希望在家中安裝充電樁，對此德諾佳表示，直接在新房安裝相關設備所需的額外費用，約為500至1000元不等，但若要改裝沒有充電條件的房屋，花費將達2000至4000元。

「許多民眾可能當下不打算改開電動車，但現在油價 不斷上漲，電動車的使用將只增不減」，德諾佳說，有充電設備的房屋在市場上也會更搶手。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)、電力公司Pepco以及房地產商目前都支持此提案，預計該提案未來幾周將在郡議會通過。