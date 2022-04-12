TJ高中招生案 最高法院或將受理
全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生新政的族裔爭議已成為全國焦點，華裔為主的亞裔社區向維州費郡公校教委發起的法律挑戰也引起大法官注意，首席大法官羅伯茲(John Roberts)近日要求費郡公校系統(FCPS)在13日前回應反對者的訴求，最高法院未來幾天將決定是否受理此案。
聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)2月裁決TJ高中新的「綜合評估」招生政策存在非法的「族裔平衡」(racial balancing)，且將學生家庭收入、英語會話水平等作為招生標準也不公開透明，應該立即終止此錄取制度，但聯邦第四巡迴上訴法院4月初裁決，允許TJ高中在上訴待決期間推遲希爾頓的裁決，即不用立即終止該招生政策，而能繼續以改革後的方式錄取2022年秋季入學的新生。
聯邦上訴法院的裁決對始終反對此招生改革的亞裔社區是一大重創，他們表示錄取標準偏頗，會讓學生的努力白費，此外歧視性的目的也將傷害整個教育系統，提告費郡公校教委的「TJ聯盟」(Coalition for TJ)因此向最高法院遞交緊急申請，要求推翻聯邦上訴法院的裁決結果，不讓費郡公校教委在上訴待決期間推遲希爾頓的裁定。
羅伯茲8日要求費郡公校教委在本周三(13日)前對「TJ聯盟」的訴求做出回應，隨後大法官也將對此緊急申請做出決定，最終最高法院有可能受理此案；費郡公校教委沒有立即回應或評論大法官的要求。
「TJ聯盟」的代表律師洛波(Glenn E. Roper)表示，很高興大法官羅伯茲催促費郡公校教委回應，希望最高法院嚴肅對待並批准該聯盟的申請，讓存在歧視意味的招生政策盡快終止。
費郡公校教委堅稱新的招生政策以「族裔中立」為原則，招生官在審核中完全不知道申請者的族裔，不過亞裔家長們表示，該政策針對亞裔不公，在改革前TJ高中學生亞裔占73%，改革後僅剩54%，相應的非裔和西語裔學生占比明顯上升。
今年秋季，最高法院也將受理關於哈佛大學(Harvard University)和北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)在招生過程中考量族裔背景是否構成歧視的兩起訴訟案。
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