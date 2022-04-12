TJ高中招生案 最高法院或將受理

大法官羅伯茲近日要求費郡公校教委回應反對者的訴求，未來幾日最高法院也將決定是否受理此案。（記者張筠╱攝影）

全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生 新政的族裔爭議已成為全國焦點，華裔為主的亞裔 社區向維州費郡公校 教委發起的法律挑戰也引起大法官注意，首席大法官羅伯茲(John Roberts)近日要求費郡公校系統(FCPS)在13日前回應反對者的訴求，最高法院未來幾天將決定是否受理此案。

聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)2月裁決TJ高中新的「綜合評估」招生政策存在非法的「族裔平衡」(racial balancing)，且將學生家庭收入、英語會話水平等作為招生標準也不公開透明，應該立即終止此錄取制度，但聯邦第四巡迴上訴法院4月初裁決，允許TJ高中在上訴待決期間推遲希爾頓的裁決，即不用立即終止該招生政策，而能繼續以改革後的方式錄取2022年秋季入學的新生。

聯邦上訴法院的裁決對始終反對此招生改革的亞裔社區是一大重創，他們表示錄取標準偏頗，會讓學生的努力白費，此外歧視性的目的也將傷害整個教育系統，提告費郡公校教委的「TJ聯盟」(Coalition for TJ)因此向最高法院遞交緊急申請，要求推翻聯邦上訴法院的裁決結果，不讓費郡公校教委在上訴待決期間推遲希爾頓的裁定。

羅伯茲8日要求費郡公校教委在本周三(13日)前對「TJ聯盟」的訴求做出回應，隨後大法官也將對此緊急申請做出決定，最終最高法院有可能受理此案；費郡公校教委沒有立即回應或評論大法官的要求。

「TJ聯盟」的代表律師洛波(Glenn E. Roper)表示，很高興大法官羅伯茲催促費郡公校教委回應，希望最高法院嚴肅對待並批准該聯盟的申請，讓存在歧視意味的招生政策盡快終止。

費郡公校教委堅稱新的招生政策以「族裔中立」為原則，招生官在審核中完全不知道申請者的族裔，不過亞裔家長們表示，該政策針對亞裔不公，在改革前TJ高中學生亞裔占73%，改革後僅剩54%，相應的非裔和西語裔學生占比明顯上升。

今年秋季，最高法院也將受理關於哈佛大學(Harvard University)和北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)在招生過程中考量族裔背景是否構成歧視的兩起訴訟案。