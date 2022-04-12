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槍殺搶劫維州73歲提款翁 2嫌落網

記者張筠╱維州報導

去年秋天北維州一名73歲男子在銀行提款時遭搶搶槍殺，震驚社區，維州費郡(Fairfax County)警方11日表示，兩名涉案青年已經落網，並面臨謀殺和搶劫重罪指控，其中一人因涉嫌其他案件，目前被關押在馬州巴爾的摩郡(Baltimore)監獄。

2021年10月20日上午，73歲的亞歷山德(Nelson Alexander)在維州費郡福斯教堂市(Falls Church)的一家Wells Fargo銀行提款時，遭搶劫和槍殺。

銀行的監控影片顯示，一名戴著面罩的嫌犯從亞歷山德身後接近，並大喊搶劫，亞歷山德在驚嚇中丟下錢包，然後轉身在自動提款機上輸入密碼，隨後槍手突然開槍，射中亞歷山德的胸口，雖送醫院救治，但三天後不幸身亡。

費郡警方與大都會交通警察(Metro Transit Police)合作，並根據民眾提供的線索，最終在今年4月11日將兩名涉案的嫌疑青年逮捕歸案，案發當天，兩人曾從費郡的泰森(Tyson's)地區跑到亞歷山卓市(Alexandria)，偷了一輛2009年的Nissan Murano轎車，再返回費郡作案。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，其中一名嫌疑青年現為17歲，目前面臨青少年的謀殺和搶劫重罪指控，他因涉及其他案件，現被關押在馬州巴爾的摩郡，未來將被引渡到維州關押，並面臨成年指控。

另一名嫌疑人為現年19歲的Timothy Kashaun Bradshaw，作案時為18歲，面臨謀殺和搶劫指控，他在作案當天駕駛偷來的車輛並帶著作案團夥逃跑。

警方仍在調查兩人的作案動機，表示亞歷山德完全是被「冷血殺害」；維州費郡向來以良好的治安吸引民眾，但近幾年謀殺和暴力犯罪的案件增多，執法官員曾表示，疫情期間許多民眾出現心理或情緒問題，在一定程度上也導致社會案件增加。

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