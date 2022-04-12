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假逮捕令真騙錢 馬州警籲小心防範

記者張筠╱馬州報導

華府近日出現許多網路和電話詐騙，馬州蒙郡(Montgomery)警方11日提醒民眾，近日許多詐騙份子冒充執法官員聲稱有逮捕令，要求民眾支付禮卡才能予以撤銷，維州還有民眾在社交平台交易二手物品時被詐騙，損失上千元；華府近日則宣布加入聯邦打擊電信詐騙行動，提高破案資源與能力。

蒙郡警方表示，執法部門不會要求民眾以付款或禮品卡轉帳等方式來處理逮捕令，若接到類似「以禮品卡來撤銷逮捕令」的電話應立即掛斷，並致電警方舉報，電話：(301)279-8000。

維州華裔學生劉新裕近日在臉書上試圖購買一輛二手自行車，但卻被騙走上千元，「原價3000元的自行車在社交平台上賣1000多，本來覺得撿到便宜，付款完驚覺不對勁，後來才知道被騙了」，他說，賣方要求以禮品卡的方式付款，導致他難以追溯紀錄或查找詐騙者，「疫情期間買車難，本想以自行車代步，還能增加鍛鍊，想不到最後落得一場空。」

華府近日宣布加入聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission)打擊對個人和企業的自動詐騙電話(robocall scammer)行動，將與全美其他22個州合作共同打擊電信詐騙。

華府檢察長辦公室表示，在該行動中，FCC會調查詐騙者通話紀錄，與嫌疑人和受害者訪談，審查消費者投訴記錄，調閱不良行為和犯罪記錄等，該行動將讓華府與聯邦和各州共享調查信息，形成自動攔截詐騙電話的機制，讓各地政府能及時追查電信詐騙，目標根除此類非法行為；近期新加入該行動的還有康乃狄克州、新澤西州、愛達荷州、肯塔基州、明尼蘇達州、懷俄明州。

詐騙 華府 維州

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