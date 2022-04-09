蒙郡等校車被撞7歲男童 傷重死亡

馬州 蒙郡(Montgomery)一名七歲男孩6日上午在等校車時，被一輛失控的轎車撞致重傷後，於7日不治，事發時他的父親也在現場，推著18個月大的嬰孩，警方表示，82歲的肇事司機沒有受傷，目前不面臨任何指控。

蒙郡警方表示，七歲的男孩名為埃爾夏夫(Muhammad Haekal Saifullah Elsyaf)，他6日上午8時20分在家附近和爸爸一起等校車，不幸被一輛2002年的Honda Accord轎車撞傷，推著嬰兒車的父親也被撞到，受輕傷，嬰兒沒受傷，但埃爾夏夫送醫搶救後7日不治。

警方表示，事故原因為意外，肇事司機在事發後也留在現場配合調查，「車子完全失控，我對發生的一切感到非常非常的抱歉」，這名82歲的男子目前沒有面臨任何指控，但警方仍在推進調查，表示若要對司機提出指控，將會在調查完成後與蒙郡檢察官 協商來進行。

埃爾夏夫是蒙郡貝賽斯達市(Bethesda)Ashburton小學的學生，此事也讓社區陷入憂傷，蒙郡郡議員葛萊斯(Evan Glass)也通過推特 表達對男孩家人的慰問，並強調校車安全和道路設計，以確保行人和學生安全。