馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫

「登月計畫」將優化馬州癌症預防和篩查技術，升級癌症治療方法，加快各項癌症研究，推動癌症教育。（馬里蘭大學提供）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)7日宣布州府將投資2億1600萬元，啟動一項全新的「癌症 研究登月計畫」(Maryland Cancer Moonshot Initiative)，在喬治王子郡(Prince George’s County)建設該郡的首個綜合癌症中心，推動包括兒童癌症等領域的研究和醫療技術。

喬治王子郡的綜合癌症中心已在本周破土動工，霍根曾在2015年確診罹患非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)，為癌症的一種，同年11月抗癌成功，他在7日的記者會上表示，「從我發現自己消除癌症的那一天起，我就發誓，在擔任州長以及往後的所有日子，將與所有抗癌者站在一起。」

霍根表示此「登月計畫」旨在擴大早期癌症檢測，優化預防和篩查技術，升級癌症治療方法，加快各項癌症研究，推動癌症教育，增加住院和門診護理服務，從而挽救更多生命，該中心也將是喬治王子郡首個綜合癌症中心，州府表示，這將提升馬州各郡縣的醫療資源平衡。

這項2億1600萬元的「登月計畫」資金來自馬州2023財年預算，除在喬治王子郡建設全新癌症中心外，州府也將斥資1億元擴建巴爾的摩(Baltimore)市中心的馬里蘭大學Marlene和Stewart Greenebaum綜合癌症中心，以提供先進的住院和門診癌症服務；2500萬元用於推動馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學兩校醫學 院的癌症研究。

馬州的癌症「登月計畫」將斥1億元擴建馬里蘭大學醫學院的綜合癌症中心。（馬里蘭大學提供）

「登月計畫」另將花費100萬元，支持馬里蘭大學醫學院擴大兒童癌症研究，2050萬元支持馬里蘭幹細胞研究基金，促進再生醫學研究的發展，開發針對流行癌症的新型療法，另外還有250萬元用於資助「BioHub馬里蘭倡議計畫」，擴大馬州生命科學及生物技術研究人員，並補充資源較匱乏地區的醫學人才。