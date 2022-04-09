馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫
馬州州長霍根(Larry Hogan)7日宣布州府將投資2億1600萬元，啟動一項全新的「癌症研究登月計畫」(Maryland Cancer Moonshot Initiative)，在喬治王子郡(Prince George’s County)建設該郡的首個綜合癌症中心，推動包括兒童癌症等領域的研究和醫療技術。
喬治王子郡的綜合癌症中心已在本周破土動工，霍根曾在2015年確診罹患非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)，為癌症的一種，同年11月抗癌成功，他在7日的記者會上表示，「從我發現自己消除癌症的那一天起，我就發誓，在擔任州長以及往後的所有日子，將與所有抗癌者站在一起。」
霍根表示此「登月計畫」旨在擴大早期癌症檢測，優化預防和篩查技術，升級癌症治療方法，加快各項癌症研究，推動癌症教育，增加住院和門診護理服務，從而挽救更多生命，該中心也將是喬治王子郡首個綜合癌症中心，州府表示，這將提升馬州各郡縣的醫療資源平衡。
這項2億1600萬元的「登月計畫」資金來自馬州2023財年預算，除在喬治王子郡建設全新癌症中心外，州府也將斥資1億元擴建巴爾的摩(Baltimore)市中心的馬里蘭大學Marlene和Stewart Greenebaum綜合癌症中心，以提供先進的住院和門診癌症服務；2500萬元用於推動馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學兩校醫學院的癌症研究。
「登月計畫」另將花費100萬元，支持馬里蘭大學醫學院擴大兒童癌症研究，2050萬元支持馬里蘭幹細胞研究基金，促進再生醫學研究的發展，開發針對流行癌症的新型療法，另外還有250萬元用於資助「BioHub馬里蘭倡議計畫」，擴大馬州生命科學及生物技術研究人員，並補充資源較匱乏地區的醫學人才。
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