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華府市長包瑟確診 改居家辦公

記者張筠╱華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)7日通過推特宣布確診新冠病毒，她表示，本周稍早她出現「過敏症狀」，經在家自測結果為陽性，之後也做了核酸(PCR)確認；包瑟說，家人目前檢測都為陰性，短期內她將改成居家辦公，遵守隔離指南。

近日華府多名官員相繼確診新冠，聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)7日確診，目前沒有症狀，此前她已完全接種新冠疫苗和補強針，確診前一天，她曾未戴口罩出席了一場白宮的活動。

聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)6日也宣布確診，這些官員上周六出席了華府年度烤架俱樂部晚宴(Gridiron Club Dinner)，此活動是華府記者和政治領袖的傳統年度聚會，過去兩年因新冠疫情停辦，今年恢復，與會者被要求出示新冠疫苗接種證明，但無需接受新冠檢測，活動上許多人沒有戴口罩。

該俱樂部主席狄法蘭克(Tom DeFrank)表示，該俱樂部有14名成員在參加活動後確診，他們當晚分坐在三桌；聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、卡斯特羅(Joaquin Castro)、克拉克(Katherine Clark)、皮特斯(Scott Peters)，以及副總統賀錦麗的聯絡室主任西蒙斯(Jamal Simmons)等人也都確診。

華府 檢測 口罩

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