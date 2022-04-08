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春假後確診增 大華府部分大學恢復口罩令

記者張筠╱華盛頓報導
華府喬治城大學和馬州約翰霍普金斯大學近日恢復室內口罩令，因應春假後明顯增長的確診病例。（記者張筠╱ 攝影）
華府喬治城大學和馬州約翰霍普金斯大學近日恢復室內口罩令，因應春假後明顯增長的確診病例。（記者張筠╱ 攝影）

大華府各級學校陸續結束春假，新冠確診人數也出現上升，其中華府喬治城大學(Georgetown University)以及馬州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學(JHU)紛紛宣布重新實施口罩令，此外，馬州喬治王子郡也要求學生春假返校，須先提交新冠檢測陰性證明。

喬治城大學7日開始實施室內口罩令，所有師生進入校園主樓和醫療中心都要戴口罩，私人辦公室或個人宿舍空間除外；該校公共衛生官員密舒里(Ranit Mishori)表示，近期校內病例明顯增長，尤其是大學部學生，不過還好目前沒有出現重症，校方表示，及時恢復口罩令希望能避免大規模傳播。

喬治城大學也要求所有大學部學生，於18日復活節假期結束返校前，必須做核酸(PCR)檢測，不過校方表示，由於校內空間有限，一旦確診恐仍將必須其他學生處在同空間，因此校方近期正在協調附近旅館，優化隔離管理。

約翰霍普金斯大學要求所有師生在校舍、餐廳、課堂上都要戴口罩，並規定所有本科生在22日以前需每周做兩次新冠檢測，屆時再視疫情狀況調整規定。

學校官員表示，春假結束後確診學生明顯增加，從1日開始已有近100名大學生確診，多數為無症狀病患或輕症，確診的住宿生須在房間隔離或搬出校園；學校也提供學生居家檢測盒和口罩。

馬州喬治王子郡(Prince George's County)公校系統，6日宣布本周將發放給所有學生居家自測新冠試劑，要求所有學生須在19日前提交檢測證明，此外，室內口罩令維持不變，喬治王子郡公校系統是當前大華府地區，唯一保持口罩令的公校系統，公校官員同時敦促大家完成疫苗接種。

雖然疫情起伏不定，但喬治王子郡公校系統表示，今年的高中畢業舞會將恢復舉辦，參加者須提供活動前24小時的新冠檢測證明，而今年的室內畢業典禮將在馬里蘭大學(UMD)和Show Place Arena舉行。

口罩 檢測 公校

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