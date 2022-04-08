華府作協 首度參與規畫華府年度歷史大會

劉綺君(左)和傑克遜(右)牽線協助讓北美華文華府作家協會華府分會今年首次成為三天的大會規畫委員會成員之一。（記者王稚融╱攝影）

華府 作家協會副會長高霞近日出席第48屆華府年度歷史大會時，介紹了該協會及3月新出版的2020-2021雙年刊，華府作協會員、書法藝術家黃秉驥也繪製書法參加海報展。

得益於歷史學者、翻譯家和樂齡會義工劉綺君的牽線，以及大會規畫委員會成員、特區規畫辦公室歷史保護辦公室的傑克遜(Julianna Jackson)協助，北美華文作家協會華府分會今年首次成為三天的大會規畫委員會成員之一。

本年度的歷史大會3月底在查爾斯薩姆納博物館和檔案館開幕，接著於4月初於馬丁·路德·金紀念圖書館 舉行展覽，這也是疫情以來於首府舉辦的實體人文盛會，為讓更多人與會，活動並同步上線。

本屆大會發表逾25場主題演講和38張海報展覽，亮點包括「1882基金會華府亞裔美國人遺產：參與社區並保存其歷史」、「華盛頓手舞的演變」、「新鮮Convos 呼吸：鮮為人知的特區嘻哈故事」、「環境與社會：特區案例研究」以及「從『貧民窟清理』到『混合收入』：華府非裔 的連續流離失所」、「捕捉非裔職業教育者的聲音：批判性種族分析」等。

海報展在圖書館一樓舉行，為本次大會演講者和參與者提供了一個跟與會者介紹、展示、分享和互動的機會。華府作協也通過參加海報展示，和其他會與者及一些非營利組織和個人交換心得。

2022年大會由非營利的華府歷史中心和華府公共圖書館共同主辦，並獲得美利堅大學(AU)公共歷史項目贊助，此外也拿到「人文資助計畫」的部分撥款，該計畫由特區藝術與人文委員會、公共圖書館基金會和秘書辦公室聯合資助，為大華府都會的歷史和人文原創研究提供平台。