我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

本報華府訊
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師

位於維州Annandale韓一中醫院的延泰欽醫師，研究中醫多年，經驗豐富，採用針灸、推拿、中藥來治療各種痛症，延醫師取得針灸學碩士、中醫學博士及上海中醫藥大學本科博士，擁有維州、加州針灸執照、NCCAOM執照、中國中醫師執照及師從石氏傷科的石印玉和詹紅生教授(上海中醫藥大學附屬曙光醫院)。再者延醫師是100年歷史的醫家，祖父延盛熙，父親延圭爽在韓國開設診所50年，被提名為韓國108位最傑出醫生之一。雖然延醫師來自韓裔，但能操流利中文，於上海中醫藥大學畢業，精通中國文化，延醫師態度親切誠懇，絕對是理想的治療中心。

延泰欽醫師主治坐骨神經痛、腰，頸椎病、五十肩、婦科、疑難雜症、減肥、治療各種過敏引起的疾病。延泰欽醫師擁有16年臨床經驗，擅長「中老年各種疾病」。而診所受理「交通事故」病人、接受各種醫療保險、交通事故保險，接受自費，老人折扣 Discount。診所備有24小時電話服務。

以下是維州賴小姐親述她的經歷，從2016年10月開始，她的右肩膀以及左手掌指頭疼痛，家庭醫生診斷為風濕性關節炎，後來詳細照X-ray，報告出來是正常。後來轉介到專科醫生，左手手指診斷為「腱鞘炎」，右肩膀診斷為「五十肩」，注入類固醇及做8次物理治療，並沒有效果。後來做了磁力共振(MRI)，決定開刀，但開刀後，情況更壞，做了8次物理治療，連眼睛也產生複影。後來又聽另一專科醫生意見，照超音波，注入類固醇及做8次物理治療，最後因進步太少，所以推薦賴小姐看中醫嘗試針灸及推拿療法。賴小姐後來看到世界日報的文章到延醫師診治，不但她的保險能接受，而且延醫師持有中醫執照，讓她很放心給延醫師治療。延醫師替她檢查，採用針灸、照遠紅外線及通過電療，延醫師很細心，調整到病人適當強度。拔針之後做推拿，而賴小姐強調這些針一次性，每一次都是全新的。推拿完後，貼一塊電療貼片，加強通血絡。延醫師提醒她不要吃冰涼的東西，並且要繼續做物理治療。賴小姐到延醫師第四次時候，病情有顯著改善。頸椎兩邊同時接受推拿，剛開始的時候，左邊不痛、右邊痛，到了第四次的時候，左右都不痛，第七次的時候，賴小姐已可以自己開車。第十次的時候，本來她的手是舉不起來，現在手能舉起來，並能梳頭、洗頭、做家庭事務，有很大的進步。她非常感激延醫師的診治，並稱讚他醫術精湛、醫德高尚，而且非常有耐心及愛心，從他問診的詳細及細心的治療，便可見一斑。

韓一中醫院(Hanil Oriental Medicine For Acupuncture & Herb) 延泰欽醫師主診，電話:703-642-6066，地址:7345 McWhorter Pl. unit 101, Annandale, VA 22003，營業時間:週一至週五 9:00am-6:00pm，週六請預約，晚上出診請先預約。

醫療保險 維州 韓裔

上一則

林錦琇牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

下一則

國泰銀行提供 AUTOBOOKS 數字銀行解決方案 精簡發票開具流程，讓商業客戶更快，更安全地獲得付款

延伸閱讀

清除年初暴雪殘枝落葉 維州預計6月完成

清除年初暴雪殘枝落葉 維州預計6月完成
允許酒飲外帶 維州延長實施至2024年

允許酒飲外帶 維州延長實施至2024年
華府疫後首次實體櫻花季長跑 維州女10哩奪冠

華府疫後首次實體櫻花季長跑 維州女10哩奪冠

維州新法生效 地方政府可調降汽車税

維州新法生效 地方政府可調降汽車税

維州老城Liberty House 獲評「最受歡迎度假屋」

維州老城Liberty House 獲評「最受歡迎度假屋」

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶