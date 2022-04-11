學習佛法圓融的智慧(續3)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

究竟圓滿的智慧：就是對宇宙人生的真相沒有一點的迷惑。說現實一點，如果我們能很冷靜地去思維、觀察，然後能圓滿的化解問題，就是圓滿的智慧。智慧不圓滿成功率就是一半，智慧圓滿了做什麼事都能成功。

要記住，不論是對孩子也好，對長輩也好，如果你孝順長輩、敬老愛幼，將來你的孩子也會孝順你，這就叫報應。這叫人間報應。很多人以為報應是死了以後才有的，其實活著的時候就已經開始現世報了。你們看看馬路邊上那些躺著要飯的人，身上骯髒的樣子，這不是現世報嗎？

不叫報應嗎？你們要知道現世報很快啊，如影隨行，任何事情做過了頭就會出現現世報。如果做的壞事在極限以內，是下世報，如果做的壞事超過了這個極限就會馬上受報。所以，做任何事都不可以超過極限，不然就會有災禍。

有些人修心，心很誠，良心非常好，到哪個廟都拜菩薩。如果今世找不到一位好的師父，找不到目標，也只能是一個信佛人。譬如：天天拜觀世音菩薩，但對觀世音菩薩沒有正確的認識，不知道怎樣學觀世音菩薩的智慧，接觀世音菩薩的氣場來修煉自己，而自己天天在人世間受苦受難，卻永遠不明白這是為什麼。還有許多人災禍來了才知道拜佛，臨時抱佛腳。如果找不到一位好的師父找不到一個正確的目標，怎麼樣能解決自己今世所面臨的問題呢？

修，就要福慧雙修。做善事是修福，慧就是智慧，智慧不是一般人能修成的，這是最重要的問題，有了智慧什麼問題都能解決。想開智慧只有念經做功德。只有戒才能得定，定了才能開智慧，一定要身心安定。所以說：因戒得定，因定開慧。佛教有五戒：不殺生，不偷盜，不邪淫，不妄語，不飲酒。不要以為學佛的人才受五戒，作為一個正常人也不能隨便亂殺生，亂邪淫，去偷盜等。希望你們能明白體悟其中的道理。為什麼佛菩薩不主張飲酒？因為飲酒過多會給人造成很大的傷害，會讓人失去理智頭腦不清，會讓人的意志消沉。許多政府部門都有張貼：喝酒闖禍是犯罪。這說明佛法就是正法。佛法為什麼能深入人心，能夠讓人理解，因為正的東西才能受到大眾的擁護和愛戴。

破迷開悟：什麼是迷？名，利，酒，色，財，氣，貪，瞋，癡。如果一個人貪，他的欲望永遠沒有滿足，貪到最後就是下餓鬼道。貪愛是一切罪惡的根源。貪不到就會生瞋恚心，起煩惱，最後就會墮入地獄。如果一個很愚癡的人只知道賺錢或害人，不知道幫助別人，將來就會投畜生。畜生執著於本相，一直在畜生道輪回。愚癡就是沒有智慧。我給你們講的都是正法、正道、正信、正念和正時，讓你們破迷開悟，學會離開自己的苦難，找到自己真正的快樂。

弟子發自內心的感悟：良師難遇，今天我們能遇上師父盧軍宏是我們今世的大福報，也是多生多劫的善根、福德，因緣成熟，非常難得。這是機緣。我們要珍惜這份緣，好好修行，學師父的無量大慈大悲心，斷煩惱，發菩提心，破一品無明，證一分法身，跟隨師父弘揚佛法，普度眾生，人人法喜充滿，個個都能得到真正的成就，功德圓滿。

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