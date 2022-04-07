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華府斥資3000萬 明年增聘347警察 將給新人2萬元簽約獎金

記者張筠╱華盛頓報導
華府當前有3500名警員，是近20年來人力最短缺的情況。（記者張筠╱攝影）
華府當前有3500名警員，是近20年來人力最短缺的情況。（記者張筠╱攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)4日宣布一項金額達3000萬元的加強警務計畫，目標將全市警員增加到4000人，縮短911應急時間，並提升警察在社區的能見度，具體措施包括明年增聘347名警官，推出激勵措施以擴招警察學生，提高警員補貼等。

華府當前有3500名警員，是近20年來人力最短缺的情況，包瑟表示，短期計畫是於明年增聘347名警員，並在今年盡可能避免警力流失，華府平均每年流失300名警官，「增加警力一方面能加速處理積壓的重大案件，此外也能提升執法部門應對各種遊行示威活動的靈活性。」

這項經費3000萬元的警務計畫，包括提供2萬元的新警員簽約獎金和新生獎學金，以及6000元的租金援助等，以此鼓勵年輕人進入警察學校，接受專業訓練，並到執法部門實習；此外市府也計畫允許現役警察將警車開回家，減輕通勤負擔，也讓執勤更靈活。

華府警長康提(Robert Contee)表示，擴招警察學生是增聘本土人才的最佳方式，目前華府推出的學員計畫為高中畢業生提供3萬5637元起薪，完成兩年培訓正式成為警員後，起薪可達約6萬200元。

擴展警務工作的另一大目標為縮短執法部門的應急時間，康提說，3月底、4月初華府警員處理911緊急報案的平均時間比往年同期增加了90秒，此增幅在很多重大案件中可能導致無法挽回的悲劇。

包瑟說，此計畫也將提高警員在市區各地的可見度，降低社區犯罪率，讓民眾更安心，「曾有民眾對我說，原來走在Kennedy街非常沒有安全感，但前兩天看見有警車停在路邊，心理壓力就降低了」；幾個月前頻發槍枝暴力案件的哥倫比亞高地(Columbia Heights)社區近期也有更多警車巡邏。

兩年前非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死在全美掀起抗議浪潮，華府訴求族裔平等的示威抗議卻演變成暴力事件，從那時開始，華府持續推動警務擴增，新冠疫情、總統換屆等事件也誘發更多暴力犯罪，華府2021年凶殺案數量創近20年來的新高。

市府計畫擴增警務，目標明年增聘347名警員，提高社區可見度。（記者張筠╱攝影）
市府計畫擴增警務，目標明年增聘347名警員，提高社區可見度。（記者張筠╱攝影）

華府 警察 暴力犯罪

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