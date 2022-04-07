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過街等校車遭撞 蒙郡小學生重傷送醫

記者張筠╱馬州報導
學生返校令人欣慰，但近兩年來多有學生在等校車時被撞，通勤安全惹議也讓家長擔憂。（蒙郡公校提供）
學生返校令人欣慰，但近兩年來多有學生在等校車時被撞，通勤安全惹議也讓家長擔憂。（蒙郡公校提供）

馬州蒙郡(Montgomery)一名男孩6日上午在等校車時，遭一輛行經轎車撞成重傷送醫，有關社區道路設計和校車安全議題再次引發討論，執法人員仍在調查案件經過，至今未公布肇事司機信息，也沒有說明該名駕駛是否面臨控罪。

蒙郡警方表示，該意外6日上午8時20分左右發生於貝賽斯達市(Bethesda)北部的King Charles路和Grosvenor Lane交會附近，一輛棕色Honda Accord轎車從King Charles路駛向Grosvenor Lane，過街時撞到路邊一名小學生、一名成年男子和一名躺在嬰兒車上的嬰孩，當時他們三人正在路邊等待蒙郡公校(MCPS)校車。

男孩傷勢嚴重有生命危險，事發後立刻緊急送醫，成年男子輕傷，嬰兒則沒有受傷，警方未公布肇事司機的姓名或受傷情況，但肇事車輛在撞到三人後衝向路邊草坪，最終在一棵樹前停下，車頭損壞。

蒙郡政府仍在調查案發原因，警方也未宣布肇事駕駛是否會被開罰單或面臨任何指控；執法人員到達現場時看見校車已在附近，計畫調閱校車上的攝像影片來還原事件過程。

蒙郡學生在等校車時被撞傷的案件近年來時有所聞，2019年底一名蒙郡高中生也在等校車時被私家車撞傷，家長因此將蒙郡公校、政府、校車司機和肇事司機告上法庭，該案仍在進行中。

雖然孩子們在疫後能重返校園令許多家長欣慰，但上下學通勤事故頻發也讓民眾擔心，有人表示，因疫情期間車輛減少，許多駕駛員養成不良習慣，導致悲劇，部分社區也因此敦促政府加強道路安全，增設測速照相機，標明行人和學生通行區域，並要求加強對校車司機的培訓。

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