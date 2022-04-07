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設兒童醫療移動站 蒙郡議會表決通過

記者張筠╱馬州報導
蒙郡本周通過兒童醫療移動站計畫，為沒有保險的兒童和青年提供醫療諮詢、看診、疫苗接種等服務。（美聯社）
蒙郡本周通過兒童醫療移動站計畫，為沒有保險的兒童和青年提供醫療諮詢、看診、疫苗接種等服務。（美聯社）

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會5日批准「兒童醫療移動站」(mobile medical clinic)議案，該方案將為醫療資源分配不均社區的兒童，提供基本看診、保健以及必要的疫苗接種，藉此完善兒童醫療服務，並減少未及時接種疫苗而無法入學的學童人數。

該方案經費為45萬，將從蒙郡2022財年的預算撥款，郡府將與Robert I. Schattner基金會合作，把資金交給非營利組織Casa Ruben Inc，協助招募醫療人員，並補貼各項專業服務的開銷；Casa Ruben Inc在疫情期間為蒙郡兒童提供7000多次疫苗接種。

支持該計畫的蒙郡郡議員費德森(Andrew Friedson)表示，新冠疫情放大了各地醫療資源分配不均的問題，也讓立法者了解問題亟待解決，此方案可加深與地方機構的合作，推動針對兒童的醫療服務，且移動醫療站的方式更能有效深入社區，保證各年齡段青年和兒童都有適合的醫療保健資源。

蒙郡官員引述馬州衛生數據稱，在疫情期間，全州21歲以下青年和兒童，有七成因沒有保險而錯過了必要的疫苗接種，現在推行的「兒童醫療移動站」將重點服務這些沒有醫保的兒童和青年，讓他們享用醫療諮詢服務，滿足基本看診的需求，也可接種必要疫苗，這將有助於解決部分學生因未及時完成接種而無法入學的問題。

疫苗 疫情 馬州

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