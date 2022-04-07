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航天博物館北維中心 中文導覽免費參觀

【華盛頓訊】
國家航空航天博物館烏德沃爾哈齊展示中心。 （主辦方提供）
國家航空航天博物館烏德沃爾哈齊展示中心。 （主辦方提供）

華府國家航天航空博物館旗艦主館近日因翻修再度關閉，預計今秋重開，而該博物館在北維州的烏德沃爾哈齊展覽中心(Steven F. Udvar-Hazy Center)仍正常開放，且有華裔學者為遊客提供免費的中文導覽。

國家航天航空博物館堪稱世界最負盛名的航天太空博物館，擁有參與航天航空歷史重要事件的飛機和太空船收藏，規模居世界第一。該博物館包括位於華府的旗艦館，以及為分流藏品於2003年在維州杜勒斯國際機場(IAD)附近開設的烏德沃爾哈齊展覽中心，該中心外型就像超大機棚，可容納黑鳥、航天飛機、協和客機、B-29超級堡壘轟炸機等大型飛行器。

此展覽中心是目前世界最大的航空航太展覽場所，陳列163架飛機、154架大型空間飛行器、1500多件小型展品，啟發並教育遊客，也緬懷人類飛行史上的卓越功績。

該展覽中心每天上午10時至下午5時30分免費入場，地址：14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, Virginia 20151；館內也有雙語志工提供專業講解，還有特約華裔航天科學家為華裔遊客提供免費中文導覽，可直接線上預約 https://bit.ly/3DKNCMT

此中心是目前世界最大的航空航太展覽館，陳列163架飛機、154架大型空間飛行器、...
此中心是目前世界最大的航空航太展覽館，陳列163架飛機、154架大型空間飛行器、1500多件小型展品。（主辦方提供）

博物館 華裔 太空

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