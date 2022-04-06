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全美最健康城市 華府排第十

記者張筠╱華盛頓報導
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

美國金融網站WalletHub近日公布「全美最健康城市」排行榜，華府排名第十，因食品種類豐富，農夫市場(farmers market)等新鮮蔬果的供應渠道多元，且有許多公園和綠化設施，市民整體生活方式健康。

WalletHub根據43項指標評估全美180多個大城市的健康狀況，包括就醫人次、英年早逝人數、民眾尋求心理諮詢的情況、民眾每日食用蔬果的情況、健康餐廳數量、民眾營養狀況、民眾運動情況、人均健身房開銷等。

結果顯示，全美綜合健康排名最高的是加州舊金山，該城市在健康食品和綠化空間兩項中的評分皆為全美第一，綜合排名第二、三的分別是西雅圖和聖地牙哥；華府排名全美第十，也是大華府地區唯一衝進全美前十的城市，馬州排名最高的是哥倫比亞市(Columbia)，為全美第27名，維州弗吉尼亞海灘市(Virginia Beach)為全美第62名。

各單項中，維州州府所在的里奇蒙(Richmond)在心理諮詢資源豐富程度中，與華盛頓州的Spokane並列全美第一；華府的新鮮蔬果多元供應情況在全美排名第七，得益於農夫市場、地方小商家等，此外公園、綠化設施的資源豐富度也在全國靠前，不過在健身房平均會員開銷中，華府與紐約市、加州舊金山等城市並列全美倒數第一，開銷過高也成為華府民眾比其他城市居民較少運動健身的一個原因。

該排行榜顯示，全美英年早逝(premature death)人數最少的城市，前幾名都位於加州，第一名為聖荷西(San Jose)，並列第二的有爾灣市(Irvine)、聖塔安那(Santa Ana)、安那罕市(Anaheim)、杭廷頓灘(Huntington Beach)、園林市(Garden Grove)；而馬州巴爾的摩市(Baltimore)在該項中與另外三個城市並列倒數第一。

健康綜合排名全美倒數第一至第三的依次為德州Brownsville、密西西比州Gulfport、德州Laredo。

華府公園和綠化設施充足，吸引民眾戶外運動。（記者張筠╱攝影）
華府公園和綠化設施充足，吸引民眾戶外運動。（記者張筠╱攝影）

華府 加州 健身

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