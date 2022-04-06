蒙郡高中生車禍 家長告公校、司機和郡府

2019年蒙郡發生一起涉及校車的車禍，公校系統和校車司機因此被受傷學生的家長告上法庭。（蒙郡公校提供）

馬州 蒙郡(Montgomery)青少年哈德(Eyal Haddad)，2019年底在一場涉及校車的車禍 中受傷，他的家人因此在今年3月將蒙郡公校 系統(MCPS)、蒙郡政府和兩名司機告上法庭，家人稱，該社區的行人安全管理和道路設計不佳，威脅學生安全，蒙郡政府和公校官員則未予評論。

根據訴訟文件，該車禍發生於2019年12月13日，當時17歲的哈德是Walter Johnson高中生，當天早晨7時17分左右他離家去趕校車，他平時搭車地點為Montrose路和Bargate Court交會附近。

訴訟文件指，當天天氣和路況不佳，校車司機史密斯(Carol Clark Smith)也經常沒在正確安全的區域停車，威脅學生安全；法律文件稱，被告明知學生會通過人行道，但卻將校車開入行人區，有時還進入了Ride On公車的停靠區域，其停車方式也導致校車沒有及時釋放信號，提醒附近車輛在學生上下車時勿通過或減速慢行。

車禍當天，哈德準備過街上校車時，遭一輛吉普車撞傷，司機Reine Ngoumou Nee Nganzeu也因此被告上法庭，法庭文件指，「被告沒有看到校車閃黃燈的信號，不僅沒有減速反而試圖超越校車」，哈德因此受到「嚴重傷害」，包括大腦損傷，「而嚴重限制他一輩子的發展」。

該訴訟案備受社區關注，蒙郡政府從2013年至2019年也收到不少民眾投訴，稱Montrose路存在行人安全問題，該處因此加裝了行人通行的提示標誌。

哈德的家人在訴訟中稱，出事路段標誌仍不完善；而蒙郡「零死亡願景」(Vision Zero)官員哈蘭(Wade Holland)在該車禍發生十個月後曾表示，Montrose路的人行道無需修改，「蒙郡交通局研究了車禍、公車乘客情況、車流量等數據，當前的安全措施很充足。郡府也會繼續和蒙郡公校系統合作，確保公車、校車、私家車以及行人在該區域的安全互動，提高學生出行安全。」

蒙郡公校系統和蒙郡政府名列被告，但都未對此訴訟發表任何評論。