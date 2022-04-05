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華府疫後首次實體櫻花季長跑 維州女10哩奪冠

記者張筠／華盛頓報導
華府櫻花季長跑今年恢復，有1萬7000多人參加十哩長跑，另有近2900人參加五公里跑。（記者張筠/攝影）
華府櫻花季長跑今年恢復，有1萬7000多人參加十哩長跑，另有近2900人參加五公里跑。（記者張筠/攝影）

時隔近三年，華府3日舉行新冠疫情爆發後的首次實體「櫻花季長跑」，維州Reston市的蘇麗文(Susanna Sullivan)奪得十哩長跑的女子冠軍，這也是自1983年以來，首次由大華府本地居民摘得該賽事的冠軍。

華府每年櫻花盛開季都會舉行系列活動，包括由全國信用聯盟(Credit Union)主辦的櫻花季長跑，2019年後因疫情影響，有兩年多沒舉行實體比賽，今年恢復推出後，吸引1萬7000多人參加十哩長跑，另有近2900人參加五公里跑。

維州Reston居民蘇麗文3日以52分32秒的成績奪得女子十哩長跑冠軍，打破個人記錄，她也成為1983年後，在該比賽中奪冠的首位大華府居民，「奪冠的感覺難以形容」，蘇麗文是費郡(Fairfax County)Haycock小學的五年級教師，平時熱愛跑步，也為這次比賽堅持訓練，「幾乎每周末都會跑比賽路線，因路況熟悉、氣候舒適等因素，我才能取得如此好的成績。」

蘇麗文今年31歲，「疫情期間有更多時間專注於運動，重點不在比賽，而是建立規律習慣，增強體魄，過去幾年對此頗有感觸」；來自肯亞(Kenya)的科斯拜(Nicolas Kosimbai)在十哩長跑中奪得男子冠軍，以45分15秒的成績追平賽事紀錄。

一年一度的櫻花季長跑吸引全美乃至世界各地的跑步愛好者，在疫情期間也幫助許多民眾釋放壓力，建立良好生活習慣，有人推著嬰兒車參加比賽，稱疫情後決定把握一切機會帶孩子體驗多樣生活，因天氣條件良好，許多參賽者取得個人最佳成績，並稱讚比賽路線設計用心，在跑步的同時也能在最佳位置欣賞到華府櫻花季景緻。

此外也有不少人加入志願服務，大家都很欣喜兩年多後能重回實體社交，還有不少大華府居民一早就到國家廣場(National Mall)和潮汐湖畔(Tidal Basin)附近觀賽。

全國信用聯盟每年舉行櫻花季長跑為「兒童奇蹟醫院」系統(Children's Miracle Network Hospital)籌款，今年共籌集32萬3000元。

一年一度的櫻花季長跑吸引全美乃至世界各地的長跑愛好者。（記者張筠/攝影）
一年一度的櫻花季長跑吸引全美乃至世界各地的長跑愛好者。（記者張筠/攝影）

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