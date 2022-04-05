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實體辦公？大華府65%雇主盼恢復 半數民眾喊跳槽

記者張筠／華盛頓報導

華府人事諮詢公司「Robert Half」近日調研了大華府地區2300多名資深主管，結果顯示65%雇主，希望全面恢復實體辦公，這些雇主認同辦公室才是最佳工作地點，才能激發員工創造力與合作精神，不過也有約半數受訪民眾表示將因此跳槽，再找可遠程辦公的就業機會。

「Robert Half」區域副總監布內特(Trey Barnette)表示，大華府地區希望全部恢復實體辦公的企業多為金融、會計、非營利組織等行業機構，「65%的受訪雇主正在計畫或已宣布讓員工全部返回辦公室」，他們認為這能提高工作效率，推動團隊合作，也能激發員工形成更多創新想法。

該公司也調研逾1000名職場專業人才，發現約50%民眾表示，若雇主全面恢復實體辦公，他們將考慮換工作，此比率較一年前增長16%，其中多為在職父母和千禧一代(millennial)，布內特表示，「全美許多大都會地區都出現所謂的辭職潮(Great Resignation)，民眾不是說說而已，而是真的更重視工作的靈活性。」

「Robert Half」調研顯示，遠程與實體辦公結合的形式已成為最受歡迎的工作模式，多數民眾希望一周內有幾天在家辦公，另外幾天進辦公室，大華府地區已有38%的雇主決定長期實行此混合模式。

此外還有部分民眾希望工作的靈活性能深入到每個工作日，每天都有一部分自由支配時間，例如僅上午或下午到辦公室，如此能更好平衡家庭育兒、接送孩子上下學等。

雖然遠程辦公存在一定局限性，但「Robert Half」報告顯示此形式將持續發展，混合辦公也更容易被大眾接受，部分僅有實體辦公的雇主或行業恐怕將流失一部分專業人才，職缺也因此加劇。

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