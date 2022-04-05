聯邦上訴法官裁決 TJ高中可採新法招生

TJ高中2021年開始以新錄取制度招生，但該制度不斷受到法律挑戰和亞裔社區反對。（記者張筠 / 攝影）

聯邦上訴法官近日裁決，全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)2022年秋季入學的新生錄取方式，可繼續採用改革後的標準，法官表示，考慮新一屆招生 已在推進，若立即中斷會擾亂整個錄取秩序，甚至影響教學。

維州費郡公校 教委從2021年開始以新的「綜合評估」方式招收2021年秋季入學的新生，但該政策持續受到以華裔為主的亞裔社區反對，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)2月也表示，TJ高中的招生政策存在非法的「族裔平衡」(racial balancing)，且用「不透明」的方式將學生家庭收入、英語水平等納入招生標準，因此裁決該錄取制度必須立即終止。

費郡公校教委因此提出上訴，並要求法院推遲希爾頓的裁決，公校表示，因TJ高中新一輪招生工作已在進行，若立即廢除錄取制度將擾亂行政作業和各項教學，但希爾頓拒絕了費郡公校教委的這項請求。

不過聯邦第四巡迴上訴法院的三名法官，在3月31日以2比1的做出判決指示，在上訴待決期間，費郡公校教委的請求滿足法律規定且合理，因此仍可沿用改革後的新政策為TJ高中招生，避免正在進行的招生工作陷入混亂；費郡公校教委表示，此裁決將允許TJ高中今年春天繼續以改革後的新方式來錄取2026年畢業的學生。

聯邦第四巡迴上訴法官海登斯(Toby Heytens)在判決書中表示，他「嚴重質疑」希爾頓的裁決，他不認同TJ高中改革後的招生政策存在歧視 ，「在我看來，上訴人費郡公校教委很可能成功」。

不過該上訴法院另一位法官魯辛(Allison Jones Rushing)在反對意見書中說，上訴待決期間擱置希爾頓的裁決「不符合公共利益」，她表示，「臨時終止招生政策所帶來的影響，根本不能與侵犯公眾的憲法權益相提並論，且每個人最終都無法從有歧視意味的招生政策中受益。」

提告費郡公校教委的家長代表和「TJ聯盟」(Coalition for TJ)表示，聯邦上訴法官的裁決犯了「重大錯誤」，「如果該裁決成立，全美第一名的公立高中將以歧視性的招生方式錄取第二批學生。」

TJ高中錄取改革從開始至今就備受大華府各地關注，族裔和招生議題也在全美各地惹議，今年1月美國最高法院同意受理哈佛大學是否在招生中歧視亞裔的案件。