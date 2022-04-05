我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

聯邦上訴法官裁決 TJ高中可採新法招生

記者張筠／維州報導
TJ高中2021年開始以新錄取制度招生，但該制度不斷受到法律挑戰和亞裔社區反對。（記者張筠 / 攝影）
TJ高中2021年開始以新錄取制度招生，但該制度不斷受到法律挑戰和亞裔社區反對。（記者張筠 / 攝影）

聯邦上訴法官近日裁決，全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)2022年秋季入學的新生錄取方式，可繼續採用改革後的標準，法官表示，考慮新一屆招生已在推進，若立即中斷會擾亂整個錄取秩序，甚至影響教學。

維州費郡公校教委從2021年開始以新的「綜合評估」方式招收2021年秋季入學的新生，但該政策持續受到以華裔為主的亞裔社區反對，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)2月也表示，TJ高中的招生政策存在非法的「族裔平衡」(racial balancing)，且用「不透明」的方式將學生家庭收入、英語水平等納入招生標準，因此裁決該錄取制度必須立即終止。

費郡公校教委因此提出上訴，並要求法院推遲希爾頓的裁決，公校表示，因TJ高中新一輪招生工作已在進行，若立即廢除錄取制度將擾亂行政作業和各項教學，但希爾頓拒絕了費郡公校教委的這項請求。

不過聯邦第四巡迴上訴法院的三名法官，在3月31日以2比1的做出判決指示，在上訴待決期間，費郡公校教委的請求滿足法律規定且合理，因此仍可沿用改革後的新政策為TJ高中招生，避免正在進行的招生工作陷入混亂；費郡公校教委表示，此裁決將允許TJ高中今年春天繼續以改革後的新方式來錄取2026年畢業的學生。

聯邦第四巡迴上訴法官海登斯(Toby Heytens)在判決書中表示，他「嚴重質疑」希爾頓的裁決，他不認同TJ高中改革後的招生政策存在歧視，「在我看來，上訴人費郡公校教委很可能成功」。

不過該上訴法院另一位法官魯辛(Allison Jones Rushing)在反對意見書中說，上訴待決期間擱置希爾頓的裁決「不符合公共利益」，她表示，「臨時終止招生政策所帶來的影響，根本不能與侵犯公眾的憲法權益相提並論，且每個人最終都無法從有歧視意味的招生政策中受益。」

提告費郡公校教委的家長代表和「TJ聯盟」(Coalition for TJ)表示，聯邦上訴法官的裁決犯了「重大錯誤」，「如果該裁決成立，全美第一名的公立高中將以歧視性的招生方式錄取第二批學生。」

TJ高中錄取改革從開始至今就備受大華府各地關注，族裔和招生議題也在全美各地惹議，今年1月美國最高法院同意受理哈佛大學是否在招生中歧視亞裔的案件。

招生 公校 歧視

上一則

聯邦暫停金援檢測與接種 伊州受波及

下一則

芝11區區長李慧華：保住華裔區長 明年選舉極關鍵

延伸閱讀

紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決

紐約州上訴法院：選區重畫地圖有效 先公聽再裁決
聖瑪利諾教委11月改選 4席開放 在任者未表態

聖瑪利諾教委11月改選 4席開放 在任者未表態
聯邦上訴法官裁決 TJ高中可用新方式招收2026屆新生

聯邦上訴法官裁決 TJ高中可用新方式招收2026屆新生
拿掉川普名字 美國政府同意出售川普國際飯店使用權

拿掉川普名字 美國政府同意出售川普國際飯店使用權
TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴

TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴

熱門新聞

FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手聖安東尼奧二手屋 出租公司撿便宜

2022-03-30 13:14
35歲的崔安娜(左)本月初失蹤，警方近日尋獲其屍體，懸賞4萬元緝拿27歲的兇嫌梅里諾(右)。(警方提供)

27歲男殺害亞裔前女友 維州費郡懸賞4萬元追兇

2022-03-29 12:10
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護