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馬州蒙郡張黎莉、安德烈聯合音樂會 圓滿落幕

【馬州訊】
張黎莉(右)與安德烈(左)近日在蒙郡帶來鋼琴獨奏與重奏表演，用音樂與民眾共慶新春。（張黎莉提供）
張黎莉(右)與安德烈(左)近日在蒙郡帶來鋼琴獨奏與重奏表演，用音樂與民眾共慶新春。（張黎莉提供）

華裔鋼琴家張黎莉與安德烈(Andrew John Kosinski)聯合音樂會，近日於馬州蒙郡圓滿落幕，樂迷們在現場和線上聆賞琴音，享受難得的初春音樂饗宴。

音樂會曲目豐富，包括張黎莉的新作和女性、非裔等作曲家的許多作品。 張黎莉以新作「網上生涯」開場，旋律跌宕起伏，對比強烈，彷彿帶聽眾回到兩年前疫情危及的情景，人們因病毒肆虐而惶惶不安，最後旋律和緩結束，象徵積極奮鬥後取得的勝利，如今能重回現場享受音樂藝術。

第二曲是浪漫鋼琴家Clara Schuman的作品，優美旋律敍述她對音樂及夫婿的愛。第三曲為法國首位以作曲為生的女作曲家Cecil Chamiande的「夜曲」，張黎莉行雲流水的彈法，把聽眾帶入巴黎的早春。第四曲講述美國女作曲家Amy Beach，她從小天賦橫溢，自學作曲，風格自如流暢，「蘇格蘭的故事」點出她紐英格蘭的背景，柔情如水，張黎莉的演出也掌握大小調變化，多彩自如。

第五曲是優柔久病Lili Boulange的作品，雖然25歲英年早逝，但許多作品被逐漸發掘。該曲為婚禮而寫，快樂火花處處開放。第六曲為英籍作曲家 Samuel Coleridge Taylor 的「圓舞曲」，清新富有活力，在紐約演出時被稱為「African Mahler」。張黎莉還帶來自創融合東西方特色的「狂想曲」慶祝新春。

演出下半埸由安德烈帶來蕭邦降B大調諧奏曲，詼諧幽默，對比強烈，而後又介紹了才華橫溢非裔作曲家 Florence Price 的「五首前奏曲」。該作品自數年前被發覺後，如今家喻戶曉。安德烈的演出色彩及節奏變化多有流水激情，好似悠掦山歌。演出結尾張黎莉和安德烈帶來兩首四手聯彈東歐曲Dvorak和Rachmaninoff，將音樂會推至高潮。

非裔 疫情 馬州

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