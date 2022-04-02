華府作協講座 韓秀談疫情持續創作成果

居家寫作讓韓秀將抗疫精神轉化為創作動力，以持續寫作來鼓舞人心。（主辦方提供）

時隔兩年，華府 作家協會近日舉行實體講座，邀請作家韓秀演講。韓秀感嘆當前世界陷於疫情 和戰爭的苦難，不禁回顧中世紀與文藝復興同期的歐洲黑死病及無休止的戰爭，她在疫情期間，堅持戰勝恐懼，也不放棄促進社會繁榮的勇氣與決心。

此外，居家寫作也讓她保持創作動力，自2020年初至今，韓秀先後出版五本新書，也成為她積極抗疫的成果。

韓秀表示，不斷提高文字敘事能力、建立寫作風格對寫作者非常重要。（主辦方提供）

韓秀表示，對作者而言，世界複雜多變，處處是題材，不必擔心靈感枯竭，重點是不斷提高文字敘事能力，建立寫作風格。文由心生，不必「順應潮流」，更不必「逢迎市場需求」，堅持從經驗及磨練中學習改進才是正途。廣泛閱讀最能為創作提供活水與營養。經典翻譯文學不可或缺，優質華文原創也要注重。

韓秀撰寫的書刊已有四本，為美國「漢新月刊」撰寫書介專欄也已有15年，為讀者提供一條捷徑。此外，哲學、邏輯、數學、音樂、藝術都值得涉獵，閱讀的深度與廣度會直接體現在文學寫作質量中。

韓秀感慨現今電子資訊發達，以往書信往來的真誠被電子郵件淡化，老一輩作家都熱愛書信交流。這種美好的文字紀錄是文化歷史的一部分，文友間書信往來更是美好的心靈交流。

韓秀也強調「紙」的價值，李奧納多•達•文西以紙為載體，留下了無窮盡的奇思妙想。韓秀的孩子雖然專攻電腦科學，但認同重要內容留在紙上才安全，她說，這種共識跨越代溝、文學與科學。