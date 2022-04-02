馬州帶薪家事假法案 最快2025年落實

馬州 州眾議會3月31日表決通過提案，將在全州範圍內提供帶薪病假和家事假，馬州州參議會此前已通過相關版本，眾議會通過的提案將遞回到州參議會審核，若通過，馬州可望加入華府和其他九州實施該法，而該州居民最快從2025年起有帶薪家事假(paid family leave)。

旨在保障民眾家庭和健康利益的「Time to Care Act」提案，主要根據個人和家庭情況，提供民眾最多12周的帶薪事假，具體情況包括自身經歷嚴重的健康問題、需要照顧家庭病患、有新生兒或領養孩童等。

馬州眾議員 威爾森(C.T. Wilson)表示，這項法案在確保民眾在經受重大家庭變故，或面臨扶養孩童、照顧家庭中老人或患者等情況時，能有足夠時間和經濟能力，當事人不需在工作和家庭之間掙扎做選擇，尤其近兩年新冠疫情極大改變人們生活，新法將給民眾更多彈性，保障基本權益。

若該提案在州議會通過，待州長簽字定案，預計最快2025年可開始執行，馬州勞工部 門也將相應推出支持雇主和雇員的方案；享受該法案福利的員工必須在一年內至少工作680小時，而休假期間的薪資，將根據民眾每周平均工資計算，預計平均每周有50至1000元不等，具體數字也將受通貨膨脹率影響。

不過也有官員擔心此法案將阻礙小商家的發展，共和黨籍州眾議員巴克爾(Jason Buckel)表示，疫後商家業主本就面臨招聘困難，帶薪事假在一定程度上將增加業主的壓力，包括很難找人替補，或不易維持商家基本運營和服務。