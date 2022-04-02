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華府輪胎賊 3個月偷遍145輛車 有民眾半年被偷3次

記者張筠／華盛頓報導
華府近日出現「輪胎盜賊」，犯罪團夥在凌晨偷走停在路邊車輛的四個輪胎。（華府警方提供）
華府近日出現「輪胎盜賊」，犯罪團夥在凌晨偷走停在路邊車輛的四個輪胎。（華府警方提供）

華府警方表示，近日專偷輪胎的犯罪分子在華府社區現蹤，兩到三人組成的作案團體多在凌晨2時至3時作案，偷走路邊車輛的四個輪子，今年至今已有145輛車受害，更有民眾半年內連續多次被偷，警方已加強執法，並建議民眾將車輛停在路邊有障礙物阻擋處，避免盜賊有空間拆卸輪胎。

警方表示，該作案團體在六個月內三次偷走了L街一名女性居民車輛的四個輪胎，該女子出於隱私考慮拒絕提供姓名，但表示連續被犯罪團體盯上「非常沮喪」，就算在輪胎上加了原廠輪鎖也無濟於事，該社區附近也有其他居民的車輛被動手腳。

華府警方表示，今年截至目前，全市已有145輛車的輪胎被偷。（華府警方提供）
華府警方表示，今年截至目前，全市已有145輛車的輪胎被偷。（華府警方提供）

華府警方說，今年截至目前，全市已有145輛車的輪胎或邊框被偷，且多數為Honda和Toyota車輛，有時犯罪團夥還在車底留下一個黃色飲料箱，警方表示全市七區都有相關案件，因案件密集且增加迅速，懷疑是同一個作案團夥所為。

華府警察第四區指揮官何洛德(Carlos Heraud)表示，作案團夥可能將輪胎轉賣，警方已在監控網路銷售平台並調查地方汽車店面的交易情況，「145輛車的四個輪胎都被偷，數量龐大，肯定有某個具體的去處。」

華府東南區的居民羅爾克(Kelly Roark)3月31日早上也發現四個輪胎遭竊，這已是她在近半年內第二次被偷，通過監控錄像，她表示輪鎖僅能延長小偷作案的時間，但仍無法阻止他們，「第一次他們僅用了五分鐘就偷走我的四個輪子，第二次有了輪鎖，所以他們花了15分鐘。」

對此何洛德表示，在警方全力打擊輪胎盜賊的同時，民眾也可盡量將車停在路邊有障礙物隔擋的區域，能一定程度避免小偷因空間不足拆卸輪胎而放棄作案。

華府 警察 汽車

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