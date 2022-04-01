維州新法生效 地方政府可調降汽車税

楊京本周簽署新法，允許地方調降汽車税，減輕民眾經濟負擔。（記者張筠╱攝影）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)本周簽署通過新法，該法案授權各郡縣政府可決定是否降低汽車 税，以避免汽車税因二手車漲價而大幅增長，多地政府認同楊京方案，但也有部分地方官員表示，各郡本就應該有權調整汽車税，且楊京政府僅鼓勵地方減税，卻沒有表明州 府將如何支持地方維持稅收，因此批此法考慮不夠周全。

楊京3月28日簽署由州眾議會提出的HB1239法案，「隨著生活必需品的價格飆升，維州民眾迫切需要減輕經濟負擔」，楊京表示，簽署此法案將賦予地方調整徵稅的權利，在特殊情況下幫助民眾應對通貨膨脹，提高生活質量。

多數地方政府認可楊京的作法，不過費郡監事會主席麥凱(Jeffrey McKay)表示，「地方政府不應該需要向州府要求這種靈活性，我們本來就有調整稅賦比率的權利。降低汽車税是公眾喜聞樂見的措施」；勞登郡監察委員布里斯克曼(Juli Briskman)稱，州長作法是「公關噱頭」，她表示，各地方政府本就有權調整評估汽車稅的標準，且勞登郡已在推動相關計畫。

費郡也同樣在推進調整汽車稅，麥凱支持楊京簽署該法案，他說，這表示州長理解民眾具體的痛苦和掙扎，但麥凱也表示，州長簽署的法案僅鼓勵地方降低汽車税，卻沒有提出相應減少的稅收應該如何彌補，州府針對此變化是否會給地方提供支持，「該法案像是在告訴我們，少向民眾徵稅，但州府不會給我們補助。」

關於費郡將減免多少汽車税，麥凱表示，若不調降的話，費郡汽車税平均將增加184元，而如果採取降稅措施，平均每輛車的汽車稅只會增加78元。