華府餐車疫後回歸 轉往住宅區發展

新冠疫情爆發前，華府市中心有大量餐飲卡車聚集，專門服務上班族。（記者張筠╱攝影）

疫情 好轉加上天氣漸暖，華府 近日迎來大量櫻花季遊客，各社區和學校也陸續舉辦活動，讓不少餐飲卡車(food truck)重獲商機，部分業主表示，疫後將市場轉向住宅區發展，使經營型態更靈活性，一方面可拓展生意，一方面還能避免支付取得華府餐車許可證的成本。

疫情前在華府國家廣場(National Mall)附近經營餐飲卡車的業主蓋比爾(Zachary Graybill)說，近日華府市中心、潮汐湖畔(Tidal Basin)、國家廣場等熱門景區的遊客大增，相應有很多餐車重新上街營業，不過原先餐車聚集的部分地點和道路，因交通管制和城市規畫禁止車輛通行，因此經營空間仍然有限，「有時候彼此還得為經營空間競爭。」

疫情嚴重期間華府市中心因缺少上班族而成為「空城」，重點服務上班族的餐車因此生意慘淡，不得不轉移到馬州和維州 城郊地帶，但此舉幫助業主們打開新思路，有人因此推出新的小吃和飲品，也有人試圖創新經營模式。

疫情期間，蓋比爾經營的DC Slices規模從四輛卡車縮減為兩輛，但他將服務重點轉向維州住宅區，「民眾居家辦公，偶爾會沒時間做飯，或想在出門散步時順手外帶食物」，過去兩年他因此累積了不少顧客，未來等生意穩定他考慮增加人手擴大規模。

雖然華府生意恢復迅速，但蓋比爾並不打算回華府市中心經營，他表示，最近有很多學校、社區開始籌備春夏季活動，民眾戶外活動也有增加，包括社區慶祝會、戶外游泳池派對等，這對餐飲卡車都是很好的機會，因此蓋比爾計畫以「移動經營」為主，巡迴維州住宅社區，與民眾建立更好的聯絡。

他也表示，華府經營餐飲卡車需要註冊的許可證費用越來越高，「雖然抽中了許可證很幸運，但就算拿到許可證，仍需和其他車輛搶停車位置」，經濟成本高，心理壓力大，他今年不打算更新華府經營餐車的許可證。