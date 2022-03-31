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抗議者告華府警侵權 聯邦法官駁回

記者張筠╱華盛頓報導
大量華府民眾在兩年前的一場抗議中被捕，因此對警方提訴，近日聯邦法官駁回訴訟。（讀者提供）
大量華府民眾在兩年前的一場抗議中被捕，因此對警方提訴，近日聯邦法官駁回訴訟。（讀者提供）

兩年前在一場針對佛洛伊德(George Floyd)案的華府抗議活動中，有大量民眾因違反宵禁被警方逮捕，這群人並因此起訴華府警方侵犯其基本權益，本周華盛頓特區聯邦地院法官傑克森(Amy Berman Jackson)駁回該訴訟，原告律師表示，曾因該案遭拘捕的抗議民眾計畫提出上訴。

2020年非裔男子佛洛伊德之死在全美引爆抗議浪潮，當年6月1日晚華府有大量民眾在市中心抗議，規模不斷擴大，隨後警方以「違反市府宵禁」為由逮捕了上百名民眾，期間還使用辣椒水等執法工具，其中七人後來起訴警方沒有正當理由就逮捕他們，甚至襲擊、毆打他們，侵犯了他們的基本權利。

華府警方隨後提出動議要求法官駁回訴訟，表示該控訴「模糊不清且過於廣泛」，法官傑克森28日批准該動議，決定駁回訴訟。

原告的代表律師德維塔(James DeVita)表示，抗議民眾計畫對該裁決提出上訴，「我們尊重但不認同法官的裁決，不同的聯邦法官對相似案件有不同結論」，因此他們計畫再對華府警方發起法律挑戰。

美國公民自由聯盟(ACLU)曾在2020年6月1日的抗議事件後發表聲明稱，華府警方在沒有證據的情況下「誘捕」(entrap)了近200名示威民眾，警方當時在執行市長包瑟(Muriel Bowser)為防疫和維護公共安全而頒布的宵禁，卻在此過程中侵犯民眾權益，對民眾噴辣椒水，當晚大約有80名示威者躲到附近居民家中。

住在抗議事發地附近的居民杜比(Rahul Dubey)回顧當時情況，「我聽到好多次砰砰聲響，眼睛因為接觸到空氣中的辣椒水，有強烈灼燒感。人們尖叫著到處亂竄，場面混亂不堪」，杜比當晚收留了近20位躲避警察的示威者，「我打開門看到警察在追人，因此喊著讓他們快進到屋裡。」

此事掀起熱議，時任華府警長紐思漢姆(Peter Newsham)曾辯護稱，該事件因存在暴力隱患，威脅公共安全，「部分民眾違反法律或試圖越界，因此警方在第一時間逮捕他們」；華府警方隨後也發起內部調查，但至今拒絕公布調查結果。

華府 宵禁 警察

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