維州老城Liberty House 獲評「最受歡迎度假屋」

Liberty House位於老城區，建於1860年，後來翻新改造，既維護了建築物的歷史，也結合現代元素。（Liberty House提供）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)的Liberty House，在旅館 、度假房屋預定軟件Eviivo的最新報告中，勇奪「全美最熱門度假租屋」(hottest vacation rental)排行冠軍，這座在建築設計、房屋結構、室內設備等方面獨具特色的建物，屋主服務優良而獲獎。

該獎項為Eviivo平台「2022年國際屋主周」(International Week of the Host 2022)中的一部分。

Liberty House位於歷史悠久的老城區，建於1860年，後來由屋主福斯特夫婦(Foster)翻新改造，既維護了建築物的歷史，也結合現代元素；該建築是一棟有兩居室和1.5間衛浴的聯排房屋(townhouse)，戶外的鵝卵石街道也營造一種復古感，讓訪客及附近居民流連忘返。

Liberty House的室內設計清晰簡約但富有質感，呈現良好的視覺效果，古董地圖和文物擺飾增添了歷史況味，藝術品和畫作的裝飾也反映屋主的品味，讓整體環境變得更多元。

該房屋除了別具特色且溫馨典雅的室內、外設計，卓越的地理位置、友好的屋主服務也是吸引大量民眾預訂的重要原因，因此Liberty House獲得Eviivo的最熱門度假屋的殊榮。

位於維州Crozet的Montfair Resort Farm則獲得Eviivo的全美「無名英雄獎」(Unsung Hero Award)，該度假農場有近130公頃，位於Blue Ridge山脈附近，因其「生態友好型服務」而獲獎。