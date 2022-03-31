華府作協雙年會 實體線上同步交流

華府作協近日舉行雙年會，回顧過去兩年的活動及成果。（記者王稚融╱攝影）

華府 作協近日舉行雙年會，因疫情 仍未完全消退，採取實體與視訊同步推出，其中有18位會友到場參與，其他會員則在線上與會，交流熱烈。

雙年會由會長王志榮主持，華府僑教中心主任郭大文致詞表示，過去兩年大家因疫情難以實體相見，但感謝科技發達，大家仍可以視訊參加。華府作家協會的宗旨也符合僑委會推廣海外文化的政策，未來會持續支持。

王志榮報告兩年來的活動及成果，得益於雲端視訊，不但工作坊順利進行，雙月的藝文論壇演講也因不受地域限制舉辦。2020-2021的雙年刊包裝華美，突破往年傳統，經專業設計編排，用有華府意象的彩色封面、內頁與圖片，內容增加了「我寫華府」及「追憶於梨華」兩大欄目，多數文章都是會員的精心作品，刊載於主流報章雜誌的散文和小說，還有工坊老師的邀稿。

華府作協經由劉綺君牽線，獲得馬州樂齡會(AARP)支持，合辦中英雙語的「農曆新年説故事慶春節」、「亞太裔傳統月亞裔 美國人的危機與轉機—來自亞裔的心聲」及劉綺君「華文文學翻譯經驗」三場講座。 王志榮也特別感謝佛州網管劉雙柱代為設計的新網站及服務，還有幹事會成員副會長高霞、文書陳惠青及財務胡一霞的努力奉獻。

高霞報告寫作工坊成果，得力於視訊不受時空限制，學員人數達到18人，兩年共有12名教師參與授課。她也介紹了與樂齢會合辦的「當傳統遇見創新，東方遇到西方」：雷根的女兒帕蒂．戴維斯介紹父親老人痴呆症的心路歷程「漂浮在深淵」、黃秉驥的「農曆新年生肖賀卡」、及吳東麟的「跟我一起去旅行吧」三場講座。

胡一霞說，除會費外，有僑委會、樂齡會的資助，頗為充實。 由於下任會長姚志白無法參加，其當選感言由下任文書周武屏代讀。