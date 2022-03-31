我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

華府作協雙年會 實體線上同步交流

記者王稚融╱馬州報導
華府作協近日舉行雙年會，回顧過去兩年的活動及成果。（記者王稚融╱攝影）
華府作協近日舉行雙年會，回顧過去兩年的活動及成果。（記者王稚融╱攝影）

華府作協近日舉行雙年會，因疫情仍未完全消退，採取實體與視訊同步推出，其中有18位會友到場參與，其他會員則在線上與會，交流熱烈。

雙年會由會長王志榮主持，華府僑教中心主任郭大文致詞表示，過去兩年大家因疫情難以實體相見，但感謝科技發達，大家仍可以視訊參加。華府作家協會的宗旨也符合僑委會推廣海外文化的政策，未來會持續支持。

王志榮報告兩年來的活動及成果，得益於雲端視訊，不但工作坊順利進行，雙月的藝文論壇演講也因不受地域限制舉辦。2020-2021的雙年刊包裝華美，突破往年傳統，經專業設計編排，用有華府意象的彩色封面、內頁與圖片，內容增加了「我寫華府」及「追憶於梨華」兩大欄目，多數文章都是會員的精心作品，刊載於主流報章雜誌的散文和小說，還有工坊老師的邀稿。

華府作協經由劉綺君牽線，獲得馬州樂齡會(AARP)支持，合辦中英雙語的「農曆新年説故事慶春節」、「亞太裔傳統月亞裔美國人的危機與轉機—來自亞裔的心聲」及劉綺君「華文文學翻譯經驗」三場講座。 王志榮也特別感謝佛州網管劉雙柱代為設計的新網站及服務，還有幹事會成員副會長高霞、文書陳惠青及財務胡一霞的努力奉獻。

高霞報告寫作工坊成果，得力於視訊不受時空限制，學員人數達到18人，兩年共有12名教師參與授課。她也介紹了與樂齢會合辦的「當傳統遇見創新，東方遇到西方」：雷根的女兒帕蒂．戴維斯介紹父親老人痴呆症的心路歷程「漂浮在深淵」、黃秉驥的「農曆新年生肖賀卡」、及吳東麟的「跟我一起去旅行吧」三場講座。

胡一霞說，除會費外，有僑委會、樂齡會的資助，頗為充實。 由於下任會長姚志白無法參加，其當選感言由下任文書周武屏代讀。

華府 亞裔 疫情

上一則

聯邦人口普查局調查：費城人口流失2.5萬 減幅創47年新高

下一則

維州老城Liberty House 獲評「最受歡迎度假屋」

延伸閱讀

頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗

頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗
兩年前抗議被捕 民眾起訴華府警方 聯邦法官駁回

兩年前抗議被捕 民眾起訴華府警方 聯邦法官駁回
白宮會拜登 李顯龍：亞太潛在熱點 不管控恐升級成衝突

白宮會拜登 李顯龍：亞太潛在熱點 不管控恐升級成衝突
新冠BA.2變種占華府3成病例 衛局：防疫勿鬆懈

新冠BA.2變種占華府3成病例 衛局：防疫勿鬆懈
華府4月2日古籍講座 詳解論語中的君子

華府4月2日古籍講座 詳解論語中的君子

熱門新聞

古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離