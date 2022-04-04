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大華府觀音堂紀念觀世音菩薩聖誕祈福上香活動 圓滿結束

本報華府訊
大華府觀音堂紀念觀世音菩薩聖誕祈福活動，圓滿結束。
大華府觀音堂紀念觀世音菩薩聖誕祈福活動，圓滿結束。

於2022年3月21日(週一)，大華府觀音堂舉行「紀念觀世音菩薩聖誕日祈福上香活動」，圓滿結束。當天，大華府觀音堂進行集體及個人祈福上香活動，讓佛友們為自己和家人祈福。  

當天早上，佛友及善信到達大華府觀音堂，雖然疫情未退，但無阻善信們上香祈福，請求大慈大悲觀世音菩薩保佑自己和家人身體健康，出入平安，心想事成，四時吉祥。其後，善信已陸續到達觀音堂。首先，師兄講解上香的程序及注意的事項。祈福上香活動分開兩部分，第一是集體部分，第二是個人部分。當踏入10時，由一位師兄上香及上大香，大眾面對菩薩跪下，然後感恩每尊菩薩，之後集體念誦：觀世音菩薩聖號、《心經》、《大悲咒》、以及49遍《禮佛大懺悔文》等經文。然後七叩拜，祈願觀世音菩薩保佑我們，之後行大禮三叩拜，並念誦祈願詞，願菩薩保佑我們身心健康、平安快樂、智慧充滿、褔慧雙修、讓我們離苦得樂。

集體跪拜禮佛之後，開始個人按次序上香，只見每人很有秩序地把香在油燈上點著後，注視各位菩薩，並向各位菩薩請安，然後雙手將香插入香爐，之後再跪拜許願祈求。各人根據自身的情況和意願說出合理的祈求，譬如身體健康、事業順利、家庭和睦等。各人上香後，都顯得精神奕奕，大概因為大家都感覺到菩薩的庇佑。各人在離開前，大華府觀音堂更送贈大家水果、甜點、鹵蛋、通心粉等，以及免費的學佛書籍和佛具與廣大佛友善信結緣。

觀世音菩薩是中國佛教四大菩薩之一，早在遠古即以成佛，佛號正法明如來，觀世音菩薩以無比大願力，度脫一切苦難眾生，倒駕慈航，自願回歸菩薩位。他相貌端莊慈祥，經常手持淨瓶楊柳，具有無量的智慧和神通，大慈大悲,普救人間疾苦。當人們遇到災難時，只要念其名號，便前往救度，所以稱觀世音。在佛教中，他是西方極樂世界教主阿彌陀佛座下的上首菩薩，同大勢至菩薩一起，是阿彌陀佛身邊的脅侍菩薩，並稱“西方三聖”。

觀世音菩薩的慈悲形象深入人心，在民間廣為信奉，幾乎所有佛教寺廟裡都供奉有觀世音菩薩，在中國可謂“家家阿彌陀，戶戶觀世音”。

在妙法蓮華經觀世音菩薩普門品中，佛向大眾開示，若有眾生在危難之際，真心實意念觀世音菩薩聖號，即可脫離危難；若有眾生時常觀念恭敬觀世音菩薩，可遠離貪婪、嗔恚、愚癡等而得福德智慧；若有眾生受持觀世音菩薩名號並且禮拜供養，可得無量無邊的福德利益。

有關於學佛和念經上的任何問題，可以諮詢“大華府觀音堂”。諮詢電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：401 E Jefferson St, Suite 108 Rockville, MD 20850，網址: www.guanyintang.org。

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