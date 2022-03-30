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馬州未來5年計畫減稅18.6億 8成退休者可享1000到1750元抵稅優惠

記者張筠╱馬州報導
霍根政府近日與立法者達成一項18億6000萬元的稅務協議，包括提高退休人士福利，減免育兒和家庭醫療稅務等。（州長辦公室提供）
霍根政府近日與立法者達成一項18億6000萬元的稅務協議，包括提高退休人士福利，減免育兒和家庭醫療稅務等。（州長辦公室提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)28日與立法者達成一項稅務協議，計畫在未來五年內，向該州居民減稅18億6000萬元，其中包括全州八成退休人員受益的優惠，幫助找工作有困難的民眾就業，以及擴大育兒和家庭醫療開銷的抵稅項目。

霍根政府與立法者達成的稅務協議包括，在未來五年內給退休人員提供15億5000萬元的減稅優惠，有資格享受此優惠的民眾為退休收入低於10萬元的65歲及以上民眾，以及退休收入低於15萬元的夫婦，該優惠規定個人抵稅額(tax credit)不超過1000元，夫妻不超1750元；霍根辦公室預計全州將有80%的退休民眾因此獲益。

馬州減稅計畫還包括州眾議會所推動的稅務項目，即在全州擴大聯邦「工作機會稅收抵稅額」(Work Opportunity Tax Credit，簡稱WOTC)，該項目旨在鼓勵業者雇用有就業困難的人，包括退伍軍人、殘障人士、長期失業者、曾入獄且已完成監禁者、領取州府經濟援助補貼的民眾等；馬州預計未來五年內斥1億9500萬元來推動此稅務福利

霍根政府和立法者達成的稅收協議也包含一系列減稅法案，馬州眾院議長瓊斯(Adrienne A. Jones)提出的「家庭預算助推計畫」將扣除醫療、個人護理、兒童護理等項目的開銷，品類包括尿布、兒童汽車座椅、奶瓶、口腔衛生產品、糖尿病護理用品、溫度計、血氧儀等，減輕民眾養兒育女和維持健康的經濟壓力；此稅務福利預計在未來五年內耗資1億1560萬元。

假使加上近期推出的汽油稅減免政策，霍根政府本季立法會議共提出了近20億元的減稅舉措，霍根表示此稅務協議是馬州史上最大的減稅福利，「過去七年馬州一直致力推動給退休者的減稅福利，如今因州議會的團結努力，我們將進一步提高年長者的生活品質」，此減稅計畫也將幫助馬州民眾應對通貨膨脹及物價上漲，提供長期、實在的經濟援助，並創造更多就業機會來推動疫後復甦。

除稅務協議，霍根政府28日也提出補充預算，鞏固幾項立法優先事務，包括給「馬州未來藍圖」(Blueprint for Maryland’s Future)教育改革提供8億元資金，擴大成人牙醫補助以及育兒護理計畫等。

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