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新冠BA.2變種占華府3成病例 衛局：防疫勿鬆懈

記者張筠╱華盛頓報導
公衛官員表示，曾確診Omicron的民眾對BA.2變種病毒應有天然抵抗力，不過該病毒傳染力高，且各地防疫鬆綁，民眾仍需謹慎對待。（記者張筠╱攝影）
公衛官員表示，曾確診Omicron的民眾對BA.2變種病毒應有天然抵抗力，不過該病毒傳染力高，且各地防疫鬆綁，民眾仍需謹慎對待。（記者張筠╱攝影）

新冠Omicron新變異亞種BA.2傳播能力更強，全美部分地區近日出現疫情回升，大華府也傳出亞種病例，目前已占當地所有確診的三成，公衛官員表示，曾感染Omicron病毒者對BA.2應有一定免疫力，但由於BA.2傳染力比Omicron強30%至50%，民眾仍應謹慎。

華府衛生局資深副主任艾許利(Patrick Ashley)表示，當前BA.2病例占華府新增病例的29%，尚未在社區大規模擴散，學者未知該變種病毒何時在華府現蹤，但已有報告顯示BA.2首個美國病例約在去年12月出現，根據聯邦疾病防治中心(CDC)，BA.2病例現占全美新冠病例的35%，且增長迅速。

艾許利表示，華府多數民眾已接種新冠疫苗，維州衛生官員也表示，不少居民在去年底至今年初肆虐的Omicron疫情後，已對BA.2病毒形成了免疫力，約翰霍普金斯公衛學院教授佩科斯(Andy Pekosz)也提出相似觀點，表示曾確診Omicron的民眾基本能抵抗BA.2病毒；去年12月華府日增病例曾達全美最高。

佩科斯表示，部分地區近日病例增長，一方面與BA.2病毒傳染力強有關，另一方面也是因各地政府和商家陸續放寬防疫限制；目前大華府各地沒有針對新變種病毒而更改防疫措施，公衛專家表示，公眾無需緊張，但建議基本的防疫措施最好不要鬆懈，華府衛生局也會持續提供疫苗接種和檢測服務。

華府衛生局近期因疫情趨緩而暫停每日在市府網站上更新新冠病例，但艾許利表示，衛生官員仍在監測各社區的疫情動態，包括通過廢水物質來追蹤病例等。

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