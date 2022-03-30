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維州費郡亞裔女被前男友殺害 懸賞4萬元緝兇

記者張筠╱維州報導
35歲的崔安娜(左)本月初失蹤，警方近日尋獲其屍體，懸賞4萬元緝拿27歲的兇嫌梅里諾(右)。（警方提供）
35歲的崔安娜(左)本月初失蹤，警方近日尋獲其屍體，懸賞4萬元緝拿27歲的兇嫌梅里諾(右)。（警方提供）

維州費郡(Fairfax County)警方28日宣布尋獲日前失蹤女性崔安娜(Hannah Choi)的屍體，執法人員全力追捕27歲兇嫌梅里諾(Joel Mosso Merino)，他是受害者崔安娜的前男友，目前面臨二級謀殺和棄屍指控，警方表示，死者家人懸賞4萬元，希望民眾提供線索。

費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O’Carroll)表示，一名路人24日在馬州Piscataway公園發現女性屍體，警方上周末確認其身份為從3月6日失蹤的崔安娜。

35歲的崔安娜是維州亞歷山卓市(Alexandria)的居民，失蹤前一晚與她27歲的前男友梅里諾待在一起，警方接獲失蹤報案後搜索了崔安娜的住家，發現除了一部分床上用品遺失之外，家裡其他東西都井然有序。

警方表示，兩人之間一定發生了問題，梅里諾將崔安娜的屍體拋棄在馬州Charles郡；警方6日晚在華府發現了梅里諾使用的車輛，其中的線索證明崔安娜在失蹤前可能受了重傷，此外警方發現梅里諾原計畫7日飛往加州，但後來沒在機場現身，而是前往喬治亞州(Georgia)亞特蘭大(Atlanta)附近，當時監控攝影拍到其出沒身影。

警方表示，崔安娜家人已將抓捕兇嫌的懸賞金額提高到4萬元；梅里諾目前面臨二級謀殺和拋棄屍體的指控，卡洛爾喊話梅里諾「如果你聽到此信息就盡快自首，你可以選擇自首的時間和地點，也可以等待我們來逮捕你。我們會聽你的說法，也會以無罪推定的原則對待你。」

崔安娜的妹妹崔米納(Mina Choi)通過聲明表示，姐姐的人緣向來很好，她身邊總有很多朋友，過去幾周我們也更深刻認識到她的生命對身邊的人有多大影響，「我們永遠會記得她多麼勇敢、堅強、獨立，且總是致力於幫助他人。」

掌握相關線索的民眾可致電費郡警方(703)246-7800，或匿名短信至(866)411-8477。

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