國家航天航空博物館翻新 今秋重開

博物館翻新完畢後，民眾將可看到曾參與阿波羅11號任務的哥倫比亞指揮艙。（博物館提供）

在疫後重開短短幾個月後，華府 史密森尼協會的國家航天航空博物館 ( National Air and Space Museum)近日再度關閉，繼續大規模翻修，預計今年秋天重新向公眾開放，屆時全館23個展覽都將有新面貌，且會新增畫廊和上千件展品。

史密森尼學會(Smithsonian)表示，2022年秋季航天航空博物館將重開，屆時除了全館將有展覽更新，擴增空間之外，民眾也將看到1400多件新文物，包括參與阿波羅11號任務的哥倫比亞指揮艙(Columbia Command module)，此外還有美國太空人 尼爾·阿姆斯壯(Neil Armstrong)的太空服、出任第一次水星載人任務的自由7號(Freedom 7 Mercury capsule)等；博物館也將推出「目的地月球」(Destination Moon)畫廊。

關於飛行的發展歷史也將在致敬萊特兄弟(Wright Brothers)的展覽中與民眾見面，1903年萊特兄弟發明的萊特飛行器(Wright Flyer)是史密森尼學會最具代表性的展品之一，該展品仍將位於博物館最中心位置；其他展覽的主題包括人類對太陽系中各個星球的探索。

史密森尼學會為航天航空博物館將近七年的翻新工程籌集了2億5000萬元，預計2025年該博物館將推出全新的第二次世界大戰飛機展覽。