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蒙郡公校生：校園暴力事件後 增諮商師比加派校警重要

記者張筠╱馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery)多名學生近日表示，學校心理諮商資源不足，希望公校系統在增加心理專員的同時，也能提高諮詢服務的便利性，他們表示，在學校突發暴力案件或意外後，相比校園警察，學生更需要的是可以傾訴並提供專業輔導的心理諮商師。

蒙郡的Magruder高中今年1月曾發生一起槍擊案件，一位學生在廁所被槍擊受重傷，此事嚴重衝擊該校學生，而蒙郡公校系統今年的校園暴力事件也逐漸增加，學生們缺乏安全感，是否增設校園警察也再次成為社區熱議的焦點。

學生代表在24日的蒙郡公校教委會議上表示，增加心理輔導資源比警察更重要，且目前的心理服務效率有待提升，Magruder高中生西蒙森(Grace Simonson)表示，「現有的心理諮詢服務預約不方便，如果學生們無法從中獲益，這項服務的目的為何？」

另一名Magruder高中生達芙森(Elena Davisson)說，1月的校園槍擊事件後，學校提供的心理輔導和諮詢服務僅是暫時的，很多學生至今仍心有餘悸，「心理輔導不夠，沒有充足的引導和疏通，(校方)卻又期待我們馬上恢復到正常生活」，她表示，學校官員更重視家長提出增設校園警察專員(School Resource Officers，簡稱SRO)的意見，但卻忽視學生希望增加心理專員的請求。

Magruder高中槍擊案後，蒙郡公校總監麥克奈特(Monifa McKnight)等官員重新考慮增設校園執法人員，目前以「社區事務官員」(Community Engagement Officers)來維護學校治安，應對突發狀況，但這些人不會駐紮在教學樓。

蒙郡Albert Einstein高中學生西斯(Baba Cisse)說，已有校園警察卻仍發生了暴力案件，「學生更需要的是情緒和心理上的支持，在突發情況發生後，我們希望向心理專員傾訴或諮詢，而不是找警察。」

蒙郡公校教委哈里斯(Lynn Harris)表示，學生的訴求很明確，但這確實是一個尚未解決的普遍問題；蒙郡公校系統計畫招聘50名心理學者和諮詢師，目前有15人申請。

警察 公校 槍擊

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