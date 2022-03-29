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反種族歧視審查 蒙郡公校推中文問卷

記者張筠╱馬州報導
馬州最大且多元的蒙郡公校本月推出針對族裔平等、課程設計的問卷，四至12年級學生的家庭在31日前都可能收到匿名問卷。（蒙郡公校提供）
馬州最大且多元的蒙郡公校本月推出針對族裔平等、課程設計的問卷，四至12年級學生的家庭在31日前都可能收到匿名問卷。（蒙郡公校提供）

為解決教育系統中潛在的族裔問題，馬州蒙郡公校系統(MCPS)近期針對課程設計、政策制定、族裔多元等問題推出系列調查，四至12年級的學生家庭在本月31日前都可能收到匿名問卷，問卷並提供包括中文等多語言選擇，教育官員鼓勵華人民眾積極反饋。

這項調查是蒙郡公校系統「反種族歧視審查」(anti-racist system audit)的重要部分，蒙郡公校教委的學生代表歐洛尼(Hana O'Looney)表示，近幾年許多學生和教職都因族裔、國籍、文化背景等原因被歧視，「很多事件發生在課堂上或學校辦公室」，因此公校官員決定深入調查，完善預防和應對校園歧視的機制，並改進課程設計。

公校官員表示，這項「反種族歧視審查」旨在全面收集數據，了解「蒙郡公校系統在多大程度上可以通過政策、程序、課程設計、實踐活動等方式，推進族裔平等，打擊種族歧視」，審查項目中的重點即為針對師生的調查；蒙郡公校教育總監麥克內特(Monifa McKnight)表示，公校預計今年6月公布審查報告。

針對學生家庭的調查在整個3月推進，四到12年級學生的所有家庭在31日前都會收到匿名問卷，問卷可選擇中文、法文、韓文、西班牙文、越南文等多種語言，內容包括對當前教育規定、政策文件等的看法，對公校和社區官員的意見等。

近期大華府地區乃至全美多地掀起對「批判性種族理論」(Critical Race Theory)的熱議，該理論指導民眾以族裔的視角看待歷史，一定程度上加劇了歧視，不少學校因此減少了多元文化項目。

蒙郡是馬州族裔最多元的社區，蒙郡公校也是馬州最大的公校系統，公校官員表示，「反對種族歧視不等於反對白人(anti-white)」，該公校系統致力於為學生提供適合各年齡段的學習指導，使他們透過反映所有社區和文化歷史的視角來探索世界。

公校 種族歧視 教育總監

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