華府振興紐約大道 打造多元商業走廊

紐約大道東北部是一條主要貨運和通勤路線，許多商家倉儲和服務都集中在此，該社區也富有多元文化。（華府規畫局提供）

華府 近日公布「振興紐約大道東北部藍圖」(New York Avenue NE Roadmap)，計畫打造一個「多元商業走廊」(corridor)，統整附近社區的資源，升級各項基礎建設及市政設備，吸引小商家進駐，創造就業 機會，擴增可負擔住房資源。

根據華府規畫局(Office of Planning)公布的計畫，這項振興項目將從Florida大道延伸至South Dakota大道，連結紐約大道(New York Ave)東北部附近的Brentwood、Langdon和Ivy City等社區，邀請商家和市民與政府一同推動此商業走廊的建設發展。

市府官員表示，該項目將重點推進族裔平等，目標增加3萬3000套住房資源，增加政府與商家的合作，創造就業機會，完善基礎建設及市政服務，創建一個包容且有活力的社區。

根據該項目規畫，市府也將綜合以上幾個目標在近期展開多項研究，調查附近社區民眾的生活質量，據此規畫紐約大道東北部商業走廊的住房資源、工作機會、基礎設施等，此外市府也將評估附近社區的土地使用情況，各商家與該社區的互動情況，方便統整既有資源。

市府官員表示，重點振興紐約大道東北部是因該走廊為一條主要的貨運和通勤路線，許多商家的倉儲、服務等各項資源都集中在此路段，該社區也富有多元文化，整合資源後預計將成為華府的又一新興社區，吸引民眾和遊客駐足。