國家植物園溫室整修完工 4月起免費開放

溫室重開標志國家植物園所有設施恢復正常運營，民眾可免費參觀，無需訂票。（國家植物園提供）

華府 國家植物園 (US Botanic Garden)近日宣布，翻新完畢的溫室花園(the Conservatory)將於4月1日重開，並帶來與農業相關的新展覽和全新禮品店，這也標誌國家植物園所有設施將全面恢復開放，民眾可免費遊覽，無需訂票，官員建議進入溫室花園要戴口罩，團體參觀也要保持社交距離 。

國家植物園表示，溫室花園近日翻新整修完成，內部空間擴大，植物種類增多，此外也推出關於農業的新展覽「培植：在不斷變化的世界中種植食物」(Cultivate: Growing Food in a Changing World)，以畫廊展示植物、農業發展對社會的影響。

溫室花園西側畫廊附近還增設了全新的禮品店，由國家植物園和華府小商家Rewind合作推出，每周末開放，幾個月後營業時間可能延長。

溫室花園從4月1日起恢復開放，時間為每天上午10時至下午5時，戶外花園也以春夏季時間運營，每天上午7時30分至晚7時開放；兒童花園(Children’s Garden)以及南方植物季節性庭院將根據天氣情況計畫於4月22日開放。

國家植物園免費開放，無需訂票，遊客在此能觀賞全美各地和世界各國的植物，學習農業相關知識；詳情https://bit.ly/3NDkjAu。